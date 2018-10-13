В Финляндии остро не хватает работников кризисных центров

В Финляндии наблюдается острая нехватка работников кризисных центров — срочного заполнения требуют как минимум несколько десятков вакансий. Сильнее всего нехватка персонала ощущается в кризисном центре Коувола, где принимают треть всех поступающих по Финляндии звонков о помощи, передает Yle.

Туули Торссонен вот уже четыре года работает посменно в кризисном центре в Коувола. В последнее время рабочий ритм стал более напряженным из-за нехватки сотрудников.

- Звонки поступают постоянно, люди звонят нам с очень серьезными проблемами, буквально с вопросами жизни и смерти, и конечно, для многих работников это создает в том числе стресс и нагрузку на психику, — говорит Торссонен.

- Наша работа требует много ресурсов, в том числе психологических. С другой стороны, она многое нам дает, — заключает Арттури Йортикка, начальник службы в Коувола.

В период с мая по сентябрь в кризисных центрах по всей стране приняли более миллиона звонков. На большинство из них дежурный успевал ответить в течение 30 секунд, однако почти 35 000 человек вынуждены были ждать куда дольше, вплоть до 5 минут.

- Нам нужно проводить больше курсов по обучению персонала, в особенности в столичном регионе и в Уусимаа, а также расширить критерии при приеме на работу. На данный момент мы берем только людей, прошедших полицейскую академию или курсы, подготавливающие работников кризисных центров. Критерии можно было бы расширить с тем, чтобы принимать также людей из сферы безопасности и здравоохранения, — заявляет Веса Сеппя из кризисного центра Коувола.