В Финляндии наладили производство картонных домов за 35 тысяч евро

Финская компания Fiction Factory запустила проект под названием Wikkelhouse. Это небольшие дома, которые собираются из элементов, сделанных из сверхпрочного картона. На английский язык название переводится как "оберточный дом".

Производители обещают, что собрать картонный дом с влагостойкой защитой из фольги и декоративными деревянными внутренними панелями можно за один день. Небольшой вес конструкции позволяет обходиться без фундамента. А оригинальные сборные конструкции предполагают возможность самостоятельно определять размеры помещений, пишет DesignBoom.

На сайте проекта особое внимание уделяется экологичности Wikkelhouse. Гофрокартон склеивают в панели безопасным клеем, превращая его в сэндвич-структуру. Каждый сегмент оборачивают дышащей водонепроницаемой пленкой. Wikkelhouse рассчитан на постоянное или временное проживание в течение 50 лет. Стоимость "оберточного дома" составляет от 35 тысяч евро. В эту цену входит модуль, оборудованный туалетом, ванной комнатой и кухней.

В настоящее время картонные дома поставляются в Нидерланды, Бельгию, Францию, Германию, Соединенное королевство и Данию. Их уже можно увидеть в Лондоне, Роттердаме и Амстердаме.