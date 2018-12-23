В Финляндии началось строительство "Северного потока-2"

Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября. Судно Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы.

Судно Pioneering Spirit длиной 382 м, шириной 124 м и экипажем 570 человек, а также судно Solitaire длиной 300 м, шириной 41 м и с экипажем численностью 420 человек, принадлежат компании Allseas. Во время трубоукладки вспомогательное исследовательское судно контролирует правильность положения газопровода на морском дне.

Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода.

Компания Nord Stream 2 получила необходимые разрешения в четырех из пяти стран. Работы ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и России в соответствии с выданными национальными разрешениями. Ведутся строительные работы на береговых участках в России и Германии. Судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии.