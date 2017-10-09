В Финляндии могут изменить личные идентификационные коды всех граждан

В Финляндии на этой неделе начинает деятельность рабочая группа по подготовке реформы личных идентификационных кодов. Возможно, что персональные коды всех граждан будут изменены, сообщает YLE.

Реформа личных идентификационных кодов в Финляндии необходима, поскольку есть риск, что в будущем кодов не будет хватать на всех. С новым персональным кодом можно будет связать также биометрические данные гражданина.

Личный идентификационный код в настоящее время содержит информацию о возрасте и поле человека. Например, трансгендеры считают проблематичным то, что, хотя они могут поменять свой персональный код, старый код с информацией о женском или мужском поле сохраняется, например, в старых свидетельствах и справках с места работы.

Рабочая группа представит свой промежуточный доклад осенью следующего года. В нем будут представлены разные альернативы и предложения. После этого начнется подготовка реформы, которая должна быть завершена к концу 2019 года.