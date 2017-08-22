В Финляндии лишь малая часть работников обманывают работодателя и не приходят на работу ”по состоянию здоровья”

Результаты исследования показывают скорее обратную тенденцию: гораздо чаще принято приходить не работу, невзирая на болезнь, пишет Yle.

Как показывает проведённый по заказу Yle опрос, редкий респондент признаётся в том, что когда-либо обманывал работодателя касательно собственной болезни.

Из примерно тысячи участвовавших в опросе, 6% респондентов когда-то сообщали работодателю о болезни, хотя отсутствовали на рабочем месте по другой причине.

Всего 1% респондентов признались, что обманывали работодателя, желая продлить выходные, или не будучи мотивированными выходить на работу. 2% объясняли симулирование плохими условиями или атмосферой на рабочем месте. 3% сообщили, что причиной для больничного была чрезмерная усталость.

Результаты опроса не подтверждают мнения об ухудшении рабочей морали молодёжи, так как случаи симулирования среди этой категории существенно не превышают общего уровня среди участников опроса.

Как показывают результаты опроса, среди сотрудников существует скорее обратная тенденция: значительно чаще сотрудники приходят на работу, невзирая на болезнь. О таких случаях сообщили 83% респондентов.

Не смотря на то, что в свете результатов опроса, симулирование нельзя назвать серьёзной проблемой, для некоторых работодателей каждый пропущенный без объективной причины рабочий день и плохо мотивированные сотрудники могут означать значительные финансовые убытки.