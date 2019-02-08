В Финляндии эксперимент с базовым доходом не помог улучшить трудоустроенность

Эксперимент с базовым доходом не повысил трудовую занятость среди участников.

Двухлетний экспериментальный период подошел к концу, и социальные службы получили предварительные результаты по первому году. Участники эксперимента, получавшие базовый доход, сообщили о том, что чувствовали себя лучше и уверенней, нежели участники контрольной группы. Пока, однако, еще слишком рано делать окончательные выводы о том, какое влияние эксперимент оказал.

Эксперимент заключался в том, что 2000 выбранных случайным методом людей ежемесячно получали базовый доход в размере 560 евро, не зависящий от других источников дохода. Доход выплачивался вне зависимости от того, искали ли участники эксперимента работу или нет.

- Участники эксперимента в течение первого года трудоустраивались не лучше и не хуже людей из контрольной группы, — заявил координатор эксперимента Охто Каннинен.