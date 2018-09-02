В Финляндии часть почтальонов по пятницам будет работать меньше или не будет работать совсем

В городе Коувола и некоторых частях столичного региона начнется эксперимент, в рамках которого почтальоны могут уходить раньше или вообще не работать по пятницам. Об этом пишет издание Kauppalehti.

По информации газеты, рабочее время сотрудников не будет сокращаться, а часть почты будет доставлена уже в четверг. Сотрудник может сократить свое рабочее время в пятницу, работая дольше в четверг. Эксперимент не касается газет и писем, которые должны быть доставлены в определенный день.

Руководитель отдела по разносу почты Почты Юхани Вуола заявил в интервью Kauppalehti, что инициатива об изменениях в рабочем времени поступила от работников и доверенных лиц. По его словам, часть почтальонов хочет проводить длинные выходные. Участие в эксперименте будет добровольным.