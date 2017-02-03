В феврале Tele2 обновляет свою расчетно-торговую систему

Tele2 Eesti переходит в феврале на новую расчетно-торговую систему, которая позволит существенно ускорить как обслуживание клиентов, так и расчеты. В обновление своей действующей системы предприятие инвестировало несколько миллионов евро.

Как сообщил исполнительный директор Tele2 Арго Виркебау, речь идет об одном из самых значимых проектов в истории Tele2 и одном из крупнейших IT-проектов в сфере телекоммуникаций. ”Только за последние пять лет предприятие инвестировало порядка 48 миллионов евро в развитие своих сетей и опорных систем в Эстонии, причем на долю новой расчетно-торговой системы приходится один из самых больших объемов работ. Этот важный проект, который распространяется на полмиллиона наших клиентов, в общей сложности занял почти два года”, — отметил А. Виркебау.

Внедрение новой системы существенно ускорит процесс обслуживания клиентов и позволит перейти на новый формат ежемесячных счетов — более простой и понятный. ”Поскольку такая система используется в масштабах всей группы Tele2, то в будущем мы сможем намного быстрее претворять в жизнь различные инновационные решения”, — уверен исполнительный руководитель Tele2.

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”Работы по внедрению новой системы проводятся в феврале-месяце. Они не скажутся на функционировании обычных разговорных и интернет-услуг, однако действие отдельных опорных услуг в этот период будет ограничено. Как известно, каждое новое дело требует адаптации, поэтому в первое время обслуживание клиентов может занимать больше времени, чем обычно”, — предупредил А. Виркебау.

С 6 по 20 февраля клиенты Tele2 смогут заходить в Самообслуживание и просматривать там сведения, касающиеся их телефонных номеров и расчетов, а также оплачивать счета. Осуществление других услуг в это время ограничивается. В представительствах в этот период не будет возможности подключиться к услуге Mobiil-ID и произвести замену SIM-карты Mobiil-ID. В остальном всё останется без изменений.

Tele2 приносит клиентам свои извинения за возможные неудобства и заранее благодарен за понимание.