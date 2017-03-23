В феврале продажи мобильных телефонов были самыми низкими за последние пять лет

Согласно данным фирмы GfK Retail and Technology (GfK), в феврале 2017 года в розничной сети в Эстонии было реализовано 24 700 мобильных телефонов, что на 13,6% меньше, чем в январе. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом продажи снизились на 2,6%.

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, февральские данные оказались самыми скромными за последние 12 месяцев.

”Напомню, в прошлом году каждый третий житель нашей страны обзавелся новым телефоном. Поскольку телефоны становятся более дорогими и устойчивыми, потребитель не торопится расставаться с ними. Рынок насыщен качественными моделями, которые по своим характеристикам уже мало чем отличаются друг от друга”, — полагает Сеэма.

Сегодня рынок ожидает появления новых флагманов от Samsung, Sony, Huawei и Apple — по слухам они обещают быть очень интересными с точки зрения инноваций. ”Рынок оживится в апреле, когда в продажу поступят первые флагманские модели от известных производителей”, — уточнил директор по продажам и маркетингу Tele2.

По данным GfK, доля смартфонов в общем объеме реализации телефонной продукции составила 85%, всего было продано 3 700 кнопочных телефонов и 21 000 смартфонов. Среди производителей лидируют Apple и Samsung — на них приходится около половины объема рынка.

”С февраля Samsung стал поставлять новые смартфоны серии А, что позволило предприятию укрепить свои рыночные позиции. У этих моделей великолепное соотношение цены и качества, дополнительный бонус — влагозащищенность устройств”, — утверждает Сеэма. По его словам, Samsung Galaxy A3 и А5 уже вошли в список самых востребованных телефонов.

”Другие лидеры продаж в Tele2 — Apple iPhone 7, iPhone SE, Huawei P9 Lite и Samsung Galaxy J3”, — сообщил Сеэма.

Согласно данным GFK, средняя цена купленного смартфона повысилась за год примерно на 9%. В целом по рынку она составила в феврале 319 евро, в Tele2 — 232 евро. В категории кнопочных телефонов ценовой уровень гораздо ниже — соответственно 40 и 38 евро.

10 самых продаваемых смартфонов в Tele2 (февраль 2017)

1. Huawei Y5 II

2. Samsung Galaxy J3 (2016)

3. Huawei P9 Lite

4. Samsung Galaxy J5 (2016)

5. Samsung Galaxy A5 (2017)

6. Apple iPhone 7

7. Samsung Galaxy A3 (2017)

8. Apple iPhone SE

9. Huawei P9 DS

10. Huawei Honor 7 Lite