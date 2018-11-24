24.11.2018, 15:20

В феврале налогоплательщикам Эстонии придется доплатить около 9 млн евро

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Raha
RahaFoto: Argo Ingver

По данным Налогово-таможенного департамента, около 55 000 человек в Эстонии в текущем году перерасходовали свой не облагаемый подоходным налогом минимум, в связи с чем после подачи налоговой декларации им придется доплатить подоходный налог, пишет rus.err.

Речь идет примерно о шести процентах налогоплательщиков в Эстонии, которым в общей сложности придется доплатить около 9 млн евро, сообщила в пятницу вечером "Актуальная камера".

Налогово-таможенный департамент в течение года разослал около 60 000 предупреждений о перерасходе не облагаемого налогом минимума, после чего часть людей уменьшили использование этого минимума или вообще перестали его использовать.

Из остальных 94% примерно половина получает стабильный доход. Эти налогоплательщики использовали не облагаемый налогом минимум точно в предусмотренном размере. Остальные поступили консервативно и вообще не учитывали этот минимум при ежемесячном удержании подоходного налога с зарплаты, поэтому департамент в следующем году вернет им переплаченный налог на общую сумму свыше 100 млн евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Гости поменяли замки в квартире, пока хозяйка была в магазине. Женщина уже пять месяцев ночует в подъездах, полиция помочь не может

24.11.2018
В сентябре в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую друзья выгнали из квартиры в мае месяце. И хотя квартира записана на нее, а друзья не имеют к жилищу никакого отношения, не смогла помочь даже полиция.
Подробнее

Платежи карточкой вытесняют наличные деньги? Имея при себе только наличку, можно остаться без покупки

24.11.2018
Доля карточных платежей в последнее время выросла, поэтому оплата крупной купюрой может вызвать затруднения, пишет Eesti Päevaleht. По словам торговцев, сумма разменных денег в кассе точно учтена, и клиента, желающего расплатиться 50-евровой купюрой, могут попросить воспользоваться банковской картой.
Подробнее




Письмо читателя: кто может помочь, если у вас дома поселился неадекватный сосед?

24.11.2018
Жители дома по адресу Махтра, 30, в шоке: уже много лет во втором подъезде живет женщина по имени Яна, которая доставляет соседям массу проблем. ”У нее психиатрический диагноз, и она постоянно нарушает общественный порядок, устраивает скандалы, угрожает и толкает жителей дома, но никто, в том числе полиция, ничего поделать с этим не может и усмирить ее тоже не могут”, — возмущаются люди. Почему вдруг права одного человека становятся важнее, чем безопасность и права остальных 14 жителей подъезда? И кто может помочь в случае, если у вас дома поселился неадекватный сосед? — пишет "МК-Эстония".
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
113,40 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
113,40 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
107,40 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
113,40 €

В феврале налогоплательщикам Эстонии придется доплатить около 9 млн евро

24.11.2018
По данным Налогово-таможенного департамента, около 55 000 человек в Эстонии в текущем году перерасходовали свой не облагаемый подоходным налогом минимум, в связи с чем после подачи налоговой декларации им придется доплатить подоходный налог, пишет rus.err.
Подробнее




Самые волшебные рождественские ярмарки Европы

24.11.2018
Чем ближе декабрьские праздники, тем сильнее хочется волшебства и имбирного печенья. Кажется, вся Европа готовится к Рождеству: украшает гирляндами витрины, ставит еловые ветви, мастерит сказочные сувениры, рассыпает в морозном воздухе аромат корицы и ставит на огонь котелок с пряным глинтвейном. Skyscanner выбрал лучшие рождественские рынки Европы, куда нужно ехать за праздничным настроением.
Подробнее