В феврале налогоплательщикам Эстонии придется доплатить около 9 млн евро

По данным Налогово-таможенного департамента, около 55 000 человек в Эстонии в текущем году перерасходовали свой не облагаемый подоходным налогом минимум, в связи с чем после подачи налоговой декларации им придется доплатить подоходный налог, пишет rus.err.
Речь идет примерно о шести процентах налогоплательщиков в Эстонии, которым в общей сложности придется доплатить около 9 млн евро, сообщила в пятницу вечером "Актуальная камера".
Налогово-таможенный департамент в течение года разослал около 60 000 предупреждений о перерасходе не облагаемого налогом минимума, после чего часть людей уменьшили использование этого минимума или вообще перестали его использовать.
Из остальных 94% примерно половина получает стабильный доход. Эти налогоплательщики использовали не облагаемый налогом минимум точно в предусмотренном размере. Остальные поступили консервативно и вообще не учитывали этот минимум при ежемесячном удержании подоходного налога с зарплаты, поэтому департамент в следующем году вернет им переплаченный налог на общую сумму свыше 100 млн евро.