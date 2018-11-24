В феврале налогоплательщикам Эстонии придется доплатить около 9 млн евро

Речь идет примерно о шести процентах налогоплательщиков в Эстонии, которым в общей сложности придется доплатить около 9 млн евро, сообщила в пятницу вечером "Актуальная камера".

Налогово-таможенный департамент в течение года разослал около 60 000 предупреждений о перерасходе не облагаемого налогом минимума, после чего часть людей уменьшили использование этого минимума или вообще перестали его использовать.

Из остальных 94% примерно половина получает стабильный доход. Эти налогоплательщики использовали не облагаемый налогом минимум точно в предусмотренном размере. Остальные поступили консервативно и вообще не учитывали этот минимум при ежемесячном удержании подоходного налога с зарплаты, поэтому департамент в следующем году вернет им переплаченный налог на общую сумму свыше 100 млн евро.