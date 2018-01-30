30.01.2018, 15:46

В Facebook от имени Prisma распространяется лже-кампания, которая поставит вас "на счетчик"

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rus.delfi.ee
EST
Prisma letid ja kaup
Foto: Andres Putting

В Facebook распространяется лже-кампания, которая призывает пользователей за 1 евро приобрести 500-евровые подарочные карты Prisma.

В написанном на финском языке тексте мошенники призывают пользователей вбить в поисковую систему код PRISMA500ZXH, перейти по первой в списке ссылке, ответить на пару несложных вопросов и заполнить анкету. ”Я уже получил сегодня подарочную карту”, — пишет автор поста. При переходе по ссылке пользователь попадает на сомнительный сайт, которые обещает за 1 евро подарочную карту номиналом в 500. В реальности же необходимо согласиться с месячной платой в 39 евро.

Владелец Prisma концерн S-Grupp сообщил, что речь идет о мошенничестве и Prisma к ”кампании” не имеет никакого отношения.

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