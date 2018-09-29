В Евросоюзе построят суперкомпьютер за миллиард евро

В Европейском Союзе появится свой суперкомпьютер стоимостью более чем в 1 миллиард евро. Соответствующее предложение Еврокомиссии страны ЕС одобрили в пятницу, 28 сентября, сообщили в Брюсселе. По данным Еврокомиссии, в ноябре нынешнего года в Люксембурге откроется европейский вычислительный центр. В его создании участвуют 24 страны, в том числе Норвегия, не являющаяся членом ЕС, указывает агентство dpa.

На реализацию проекта 485 миллионов евро поступит из бюджета ЕС, 400 миллионов выделят страны-участницы, еще 400 миллионов поступит от частных компаний. На эти средства приобретут два суперкомпьютера, которые будут относиться к пятерке самых мощных в мире, и два других компьютера, входящих в мировой топ-25. Вычислительный центр в Люксембурге будет соединен в единую сеть с суперкомпьютерами в странах Европы.