27.05.2018, 18:52

В Евросоюзе планируют запретить одноразовую пластиковую посуду

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Lenta.ru
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Harku vangla
Harku vanglaFoto: Ilmar Saabas

Еврокомиссия планирует запретить одноразовые продукты из пластика и ввести сбор за мусор, непригодный к переработке. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издания Funke Mediengruppe.

В частности, запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков, ватных палочек и пластиковых креплений для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды на вынос в кафе.

Также может появиться сбор за мусор, который не пригоден к переработке. По мнению еврокомиссара Гюнтера Эттингера, такие меры помогут сократить объем пластиковых отходов.

Соответствующий пакет документов комиссия Евросоюза представит в Брюсселе 28 мая.

В 2016 году использование полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой посуды хотели запретить в особо охраняемых природных зонах России, в частности, в Сочи и на Байкале.

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