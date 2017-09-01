В Европе запретили продажу пылесосов с высокой мощностью

С пятницы, 1 сентября, в магазинах и других местах торговли запрещена продажа пылесосов с мощностью свыше 900 Вт.

Как ранее сообщало латвийское представительство Европейской комиссии (ЕК), из продажи должны быть изъяты пылесосы, мощность которых не превышает 900 Вт. Кроме того, регламент устанавливает, что годовое потребление электроэнергии у пылесосов не может превышать 43 кВт/ч, акустическая мощность не должна превышать 80 децибел, тогда как ресурс мотора не может быть ниже 500 часов. Новые требования к пылесосам направлены на то, чтобы увеличить экономию электроэнергии.

Ранее уже сообщалось, что запрет на продажу мощных пылесосов не принесет радикальных изменений для потребителей, поскольку прогресс не стоит на месте, да и выбирать пылесос только с учетом его мощности совершенно нелогично.