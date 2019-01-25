В Европе стало значительно меньше фальшивых банкнот

Новые элементы защиты денег от подделки привели к заметному сокращению количества изъятых фальшивых банкнот в Германии и Европе в целом. В 2018 году полиция, торговля и банки изъяли из обращения 563 тысячи фальшивых денежных купюр — почти на 19 процентов меньше, чем годом ранее, сообщил в пятницу, 25 января, Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте-на-Майне.

В ФРГ количество поддельных банкнот сократилось в годовом исчислении на 20 процентов — до чуть более 58 тысяч. Глава Немецкого федерального банка (Bundesbank) Йоханнес Беерман (Johannes Beermann) объяснил это введением в обращение новой европейской серии с улучшенной системой защиты от подделки.

Ущерб, причиненный фальшивыми банкнотами в ФРГ, сократился с 4,1 млн евро в 2017 году до почти 3,4 млн евро в минувшем году. "Фальшивых банкнот достоинством 20 евро стало значительно меньше. Заметно сократилось и количество 50-евровых банкнот, которые подделывают особенно часто", — констатировал Беерман.

Новая банкнота достоинством 50 евро с улучшенной системой защиты была выпущена в начале апреля 2017 года. Модернизированные 20-евровые купюры находятся в обращении еще с конца ноября 2015 года. В конце мая будут выпущены и новые банкноты достоинством 100 и 200 евро.

Учитывая огромное количество евробанкнот, находящихся в обращении (по данным ЕЦБ, их более 22 млрд штук), доля подделок в общей массе крайне мала. В Германии в минувшем году приходилось в среднем 7 фальшивых банкнот на 10 тысяч жителей, отметили в Бундесбанке.