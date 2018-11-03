В Европе ожидается резкий рост затрат на производство продуктов питания

"Это приведет к существенному росту производственных затрат и для наших производителей продуктов питания. Уже сейчас мы прогнозируем рост цен на сырье на 20-30%, наблюдаем также рост цен на энергоресурсы и по-прежнему боремся с проблемой рабочей силы. Ясно, что в такой ситуации предприниматели должны думать, как стать более эффективными, чтобы не потерять конкурентоспособность", — делает вывод Шуре.

Тенденцию к росту имеют также цены на упаковку, например, алюминий и пластикат. Цены на алюминий, главное сырье для упаковки напитков, растут уже несколько лет подряд. Если в 2017 году прирост составил 20%, то в 2018 году цена алюминия выросла еще на 8%.

В Германии этим летом был дефицит пивных бутылок, который Баварская ассоциация пивоварен пыталась устранить, призывая людей активнее сдавать упаковку для вторичного использования. Увеличение норм по сбору упаковки влияет на затраты по использованию материала. Аналитики инвестиционного банка Berenberg прогнозируют рост производственных затрат крупнейших пивоварен мира вплоть до 16% уже в 2019 году.

Предпринимателей в Латвии в конце этого года и в 2019 году вызовы ожидают и на местном рынке. Стоит напомнить, что последствия продолжительной засухи для сельского хозяйства Латвии признаны природной катастрофой. Из-за засухи в этом году в Латвии пострадали животноводческие, зерновые, садоводческие и плодовые хозяйства. Животноводческим предприятиям не хватает зерна кормового качества, что отрицательно влияет, например, на переработчиков молока. Как указали макроэкономические эксперты, повышение цен на зерно с временным интервалом отразится и на других группах товаров, таких, например, как хлебобулочные, кондитерские изделия, мясо и мясные продукты.

"О нехватке рабочей силы мы говорили весь прошлый год, а сейчас она уже стала драматической. В среднем в пищевой промышленности не хватает 10% работников разной квалификации, а это означает, что наращивать экспорт трудно, даже если есть потенциальный рынок. Приходится оплачивать сверхурочные часы и переплачивать за реально выполненную работу. Такая ситуация уменьшает конкурентоспособность наших производителей. На местном рынке прирост не заметен, развитие возможно только на экспортных рынках", — подчеркнула Шуре, добавив, что в этой сложной ситуации каждое предприятие будет индивидуально оценивать свои возможности и внутренние резервы для дальнейшего развития.