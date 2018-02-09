В Еврокомиссии обсудили будущее рынка электроэнергии

Вчера вечером зонтичная организация европейской электроэнергетической промышленности EURELECTRIC передала вице-президенту Европейской комиссии Марошу Шевчовичу общее видение будущего.

В соответствии с видением, в обществе будущего при обеспечении жизнеспособности и конкурентоспособности экономики Европы значительную роль будет играть чистая и инновационная энергетика.

Концерн Eesti Energia принял участие в разработке видения в качестве члена Союза электроэнергетической промышленности Эстонии. При передаче Европейской комиссии видения будущего председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер представил опыт Эстонии в дигитализации энергетической промышленности. По словам Суттера, у Эстонии имеется богатый опыт оказания электронных услуг, удобство и скорость которых люди очень ценят.

”Эстония — одна из немногих стран в мире, которая полностью перешла на умную электросеть и счетчики дистанционного считывания. При внедрении счетчиков дистанционного считывания самым ощутимым изменением для клиентов было освобождение от необходимости сообщать показания электросчетчика. Также эта система позволяет заметно быстрее, чем раньше, устанавливать неполадки в сети и точнее направлять инвестиции”, — отметил Суттер и добавил, что концерн Eesti Energia готов делиться своим опытом в области дигитализации с другими государствами.

Одним из краеугольных камней видения EURELECTRIC, исходя из Парижских соглашений, также является движение в сторону более чистого производства энергии. ”В стратегии Eesti Energia мы учитывали климатические цели еще до Парижских соглашений. Наше производство из года в год становится все чище. Будущее сланцевой энергетики заключается в совместном производстве масла, газа и электроэнергии — в таком случае обработка сланца производится самым экологичным и эффективным образом. Мы поставили перед собой цель нарастить к 2021 году долю электроэнергии, производимой из возобновляемых и альтернативных источников, до 40 процентов”, — сказал Суттер.

Все производственное оборудование Eesti Energia соответствует строгим экологическим нормам ЕС. О экологичности производства Eesti Energia говорит и полученный в январе от Министерства окружающей среды приз за экологичные производственные процессы.

Созданием видения будущего организация EURELECTRIC возложила на себя роль главного вдохновителя чистого производства энергии в Европе, который подталкивает производителей и продавцов энергии активнее использовать дигитальные решения. Организация EURELECTRIC призывает производителей энергии инвестировать таким образом, чтобы можно было осуществить бережливый переход на более чистое производство энергии и сделать энергосистему более гибкой, эффективной и способной быстрее реагировать.

В своем видении будущего EURELECTRIC призывает связанные группы признать производство дружелюбной к климату электроэнергии по разумной цене, а также внедрить дигитальные технологии при производстве и продаже энергии.

С видением будущего EURELECTRIC можно ознакомиться на интернет-странице союза электроэнергетической промышленности Эстонии.