16.11.2018, 18:20

В этом году ученические фирмы фокусируются на экологичности


rus.delfi.ee
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В этом году ученические фирмы фокусируются на экологичности
Õpilasfirmade laat 2017. aastal Tallinnas.Foto: Taavi Sepp

Регистрация ученических фирм на этот учебный год в самом разгаре. Вероятно, в этом году попрактиковаться в предпринимательстве в собственных фирмах сможет рекордное число учеников. Все больше ученических предприятий начинают уделять внимание темам повторного использования и экологичности, говорится в пресс-релизе.

На сегодня организация JA Eesti выдала уже более 150 разрешений на деятельность ученических фирм в этом году, и как минимум столько же ученических фирм еще ходатайствует о получении разрешения. ”Это значит, что в деятельность ученических фирм уже сейчас вовлечены 727 учащихся. Можно надеяться, что мы установим новый рекорд по числу ученических фирм”, — порадовалась директор JA Eesti Керсти Лоор.

Начавшийся учебный год эффективнее всего использовали учащиеся гимназии EBS и Вильяндиской гимназии, зарегистрировавшие свои ученические фирмы в числе первых уже в начале октября. Лоор добавила, что у молодых людей еще есть время проработать свои идеи, поскольку первые ярмарки ученических фирм открываются в декабре. ”До сих пор наиболее популярными продуктами были различные деликатесы, футболки с принтами, кофты и сделанные из ткани сумки, а также элементы оформления интерьера. В качестве общего тренда можно отметить то, что с каждым годом все популярнее становится тематика повторного использования и экологичности”, — пояснила Лоор.

Традиционные рождественские ярмарки ученических фирм стартуют на выходных в декабре и пройдут в этот раз в Вярска, Виймси, Нарве, Пярну, Тарту и Рапла. Уже сейчас в ассортимент товаров и услуг входят, например, дизайнерские часы и дождевики, бамбуковые соломинки для напитков, суши-комплекты, большие творожные сырки, съедобные паззлы, трехколесные велосипеды и компьютерные игры. Разумеется, представлено будет множество интересных изделий из дерева, украшений и предметов ручной работы.

Среди предлагаемых услуг — помощь в учебе, администрирование вебсайтов, услуги гардеробов, услуга ухода за могилами, а также услуга организации мероприятий и семинаров. В области техники предлагают путешествия в виртуальной реальности, ремонт компьютеров, обучение работе на компьютере и обучение видеоиграм.

На этих выходных около 160 членов ученических фирм соберутся в Таллинне, где эксперты из самых разных сфер деятельности будут учить их управлению, развитию продукции, бухгалтерии и маркетингу. Наряду с экспертами организующей обучение JA Eesti опытом поделятся представители Coca-Cola HBC Eesti, EBS, SEB, Таллиннского аэропорта и Vitamin Well.

Подробнее о ярмарках ученических фирм можно узнать на сайте JA Eesti или в социальных сетях JA Eesti.

С ежедневно обновляющимся перечнем ученических фирм можно ознакомиться в РЕГИСТРЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ФИРМ.

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