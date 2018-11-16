В этом году ученические фирмы фокусируются на экологичности

Традиционные рождественские ярмарки ученических фирм стартуют на выходных в декабре и пройдут в этот раз в Вярска, Виймси, Нарве, Пярну, Тарту и Рапла. Уже сейчас в ассортимент товаров и услуг входят, например, дизайнерские часы и дождевики, бамбуковые соломинки для напитков, суши-комплекты, большие творожные сырки, съедобные паззлы, трехколесные велосипеды и компьютерные игры. Разумеется, представлено будет множество интересных изделий из дерева, украшений и предметов ручной работы.

Среди предлагаемых услуг — помощь в учебе, администрирование вебсайтов, услуги гардеробов, услуга ухода за могилами, а также услуга организации мероприятий и семинаров. В области техники предлагают путешествия в виртуальной реальности, ремонт компьютеров, обучение работе на компьютере и обучение видеоиграм.

На этих выходных около 160 членов ученических фирм соберутся в Таллинне, где эксперты из самых разных сфер деятельности будут учить их управлению, развитию продукции, бухгалтерии и маркетингу. Наряду с экспертами организующей обучение JA Eesti опытом поделятся представители Coca-Cola HBC Eesti, EBS, SEB, Таллиннского аэропорта и Vitamin Well.

Подробнее о ярмарках ученических фирм можно узнать на сайте JA Eesti или в социальных сетях JA Eesti.

С ежедневно обновляющимся перечнем ученических фирм можно ознакомиться в РЕГИСТРЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ФИРМ.