В этом году средняя зарплата в Латвии впервые вырастет до 1000 евро

Средняя зарплата по Латвии растет, и уже в этом году впервые в истории достигнет 1000 евро до уплаты налогов. Уже совсем скоро, уже вот-вот. Таков прогноз, основанный на данных Центрального статистического управления, пишет Lsm.lv со ссылкой на передачу "Сегодня вечером" телеканала LTV7.

Минувший год для работающих во всех отраслях экономики банк SEB называет удачным — рост средней зарплаты по стране составил почти 8%. И если такие темпы сохранятся — а по прогнозам банка они сохранятся — уже к середине года средний заработок по Латвии впервые в истории превысит отметку в 1000 евро на бумаге.

"Уже сейчас средняя зарплата в Риге превышает 1000 евро. А в Латгалии средняя зарплата все еще 640 евро. Но мы видим, что во всех регионах есть рост — 7-8-9%", — отметил Дайнис Гашпуйтис, экономист SEB.

Главных причин для увеличения зарплат две: экономический рост, который в прошлом году чуть превысил 3%, а также серьезная нехватка рабочей силы, что позволяет работникам требовать прибавки. Сами работодатели говорят, что не хватает именно высококвалифицированных работников.

"Есть запрос не только на сварщика или швею, но, к примеру, на IT-оператора производственной линии в текстиле или металлообработке. Это сигнал для профшкол и молодых людей", — уверена Лига Менгельсоне, генеральный директор Конфедерации работодателей.