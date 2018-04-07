07.04.2018, 18:10

В этом году средняя зарплата в Латвии впервые вырастет до 1000 евро

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EurodFoto: Madis Veltman

Средняя зарплата по Латвии растет, и уже в этом году впервые в истории достигнет 1000 евро до уплаты налогов. Уже совсем скоро, уже вот-вот. Таков прогноз, основанный на данных Центрального статистического управления, пишет Lsm.lv со ссылкой на передачу "Сегодня вечером" телеканала LTV7.

Минувший год для работающих во всех отраслях экономики банк SEB называет удачным — рост средней зарплаты по стране составил почти 8%. И если такие темпы сохранятся — а по прогнозам банка они сохранятся — уже к середине года средний заработок по Латвии впервые в истории превысит отметку в 1000 евро на бумаге.

"Уже сейчас средняя зарплата в Риге превышает 1000 евро. А в Латгалии средняя зарплата все еще 640 евро. Но мы видим, что во всех регионах есть рост — 7-8-9%", — отметил Дайнис Гашпуйтис, экономист SEB.

Главных причин для увеличения зарплат две: экономический рост, который в прошлом году чуть превысил 3%, а также серьезная нехватка рабочей силы, что позволяет работникам требовать прибавки. Сами работодатели говорят, что не хватает именно высококвалифицированных работников.

"Есть запрос не только на сварщика или швею, но, к примеру, на IT-оператора производственной линии в текстиле или металлообработке. Это сигнал для профшкол и молодых людей", — уверена Лига Менгельсоне, генеральный директор Конфедерации работодателей.

Сами работники рост зарплаты чувствуют, говорят в Объединении свободных профсоюзов. Но при этом считают, что увеличение должно быть еще более выраженным.

"При одинаковой зарплате в 1000 евро — нетто-зарплата в Латвии все равно на 9% ниже, чем у балтийских соседей. На 70 евро — это много. То есть мы не только должны радоваться достигнутому, но работать и дальше", — подчеркнул Эгил Балдзенс, глава Объединения свободных профсоюзов.

В Эстонии средняя брутто-зарплата превысила 1000 евро еще в 2014 году.

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