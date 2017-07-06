В этом году ресторан Dinner in the Sky предлагает кухню островов Эстонии

Небесный ресторан Dinner in the Sky откроет сезон 15 июля, фокусируясь в этом году на особенности кухни островов Эстонии. Гости смогут попробовать блюда ресторанов Hiiumaa Ungru Resto, Saaremaa Egoism и Prangli Saare-resto будучи на платформе, находящейся на высоте 50 метров, сообщает Dinner in The Sky.

”С небесным рестораном Dinner in the Sky мы обогнули почти весь земной шар, познакомили публику с самыми заслуженными шеф-поварами со звездами Мишлен и вновь вернулись в Эстонию. В эстонской кухне еще много скрытых сокровищ и много того, чем можно гордиться”, — радуется управляющий рестораном Ристо Мейгас истинным вкусам Эстонии.

По словам Ристо Мейгаса выбор именно этих ресторанов — неслучайный. Цель была представить разные острова, чтобы их многогранность была максимально отражена в предлагаемых блюдах.

Приглашенные рестораны с островов Хийумаа, Сааремаа и Прангли обещают достойно представить свой остров и предложить самые лучшие блюда своего края под небом Таллинна.

Шеф-повар ресторана Ungru Resto с острова Хийумаа, Андрус Талвари, перечисляет такие компоненты как можжевельник, баранина, рыба, и обещает сделать из них настоящую пищу для души. ”Мы очень рады, что с помощью ресторана Dinner in the Sky вкусы жителей острова Хийумаа смогут достичь небесных высот”, — говорит Талвари.

Двери уникального ресторана Dinner in the Sky будут открыты в рамках Талиннских Дней моря в Таллиннском порте Ванасадам с 15 по 21 июля. С графиком ресторана можно ознакомиться на вебсайте, где будет опубликовано точное меню незадолго до открытия.