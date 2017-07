В этом году ресторан Dinner in the Sky предлагает кухню островов Эстонии

Небесный ресторан Dinner in the Sky откроет сезон 15 июля, фокусируясь в этом году на особенности кухни островов Эстонии. Гости смогут попробовать блюда ресторанов Hiiumaa Ungru Resto, Saaremaa Egoism и Prangli Saare-resto будучи на платформе, находящейся на высоте 50 метров, сообщает Dinner in The Sky.