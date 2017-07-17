В этом году Põltsamaa Felix законсервирует 2100 тонн огурцов

Производитель консервов Põltsamaa Felix сообщает, что в этом году заготовит 2100 тонн огурцов и уже нанял 220 временных работников для сезонного производства.

Больше половины, то есть 1300 тонн огурцов выращены в Эстонии девятью давними партнерами Põltsamaa Felix в Вильяндиском, Пярнуском, Рапласком и Вируском уездах.

”Поскольку спрос на эстонском рынке резко возрос, в этом году мы заказали у фермеров Эстонии на 20 процентов больше огурцов”, — рассказал маркетинговый директор Põltsamaa Felix Марек Вийлол. ”Каждую весну мы распределяем между нашими партнерами среди фермерских хозяйств семена огурцов особого сорта, чтобы обеспечить достаточное количество местных огурцов для нашего производства”.

Из 2100 тонн консервированных огурцов 60 процентов будут произведены для эстонского рынка, а остальное пойдет на экспорт в Финляндию, Швецию, Латвию, Литву и Россию. За год больше всего выросли показатели экспорта в Швецию, куда в этом году будет отправлено на 40 процентов больше консервированных огурцов, чем в прошлом.

В дополнение к классическому ассортименту в этом году на рынок выйдут несколько новинок. ”Мы полагаем, что наибольший успех ждет огурцы Põltsamaa Paprikakurk со сладким перцем”, — сказал Вийлол. ”Добавленный к огурцам сладкий перец придает маринаду новый мягкий оттенок вкуса. Огурцы со сладким перцем хороши в качестве гарнира, на бутерброд, да и просто так прямо из банки”.

Все банки консервированных огурцов производства Põltsamaa оснащены уникальными для эстонского рынка крышками нового типа, которые легко открываются — они применяются на производстве с 2015 года, и благодаря им продажа консервированных овощей на рынке Эстонии выросла на треть.