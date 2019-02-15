В этом году для многих владельцев недвижимости значительно вырастет земельный налог

Уведомления об уплате земельного налога, в основном, должны были прийти до начала периода декларирования доходов. Каждый может проверить наличие уведомления в электронной среде e-maksuamet/e-toll.

В этом году Налогово-таможенный департамент разослал 381 484 уведомления 318 435 людям на сумму в 59,3 млн евро. В прошлом же году было разослано 369 292 уведомлений 309 659 людям на сумму в 57,9 млн евро.

Земельный налог за землю, расположенную в единице любого местного самоуправления, в размере менее 64 евро следует уплатить в этом году к 1 апреля. Если сумма земельного налога превышает 64 евро, то ко 1 апреля следует уплатить как минимум половину суммы, но не менее 64 евро. Остальную часть земельного налога следует уплатить не позднее 1 октября.

По вопросам, связанным с уведомлениями об уплате земельного налога, частным клиентам просьба обращаться в НТД по телефону информации 880 0811 или электронной почте eraklient@emta.ee, а бизнес-клиентам — по телефону 880 0812 или электронной почте ariklient@emta.ee. По вопросам, связанным с налогообложением земли, а также применением освобождения от уплаты земельного налога, просьба обращаться в самоуправление по месту нахождения земли.