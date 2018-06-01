01.06.2018, 08:50

В этих европейских странах телефоном следует пользоваться осмотрительно!


rus.delfi.ee
EST
Samsung Galaxy A5
Foto: Andres Putting

Вот уже больше года, как на территории Европейского экономического сообщества отменен внутренний роуминг, и некоторые ошибочно полагают, что теперь можно неограниченно пользоваться разговорной связью и интернетом повсюду в Европе. Но это не так: в двух странах Старого Света действуют прежние условия – и это может обернуться весьма существенными издержками, сообщает пресс-служба Tele2.

Швейцария и Монако не входят в Европейский Союз, и интернет там очень дорогое удовольствие: в среднем полтора евро за мегабайт. ”Будьте осторожны с интернетом в этих странах — заранее посмотрите прейскурант своего оператора, чтобы потом не было неприятных сюрпризов со счетом”, — советует директор по продукции Tele2 Eesti Катрин Арон.

”Еще большие расходы, связанные с интернетом, возможны при посещении Фарерских островов и острова Мэн. Там мегабайт уже стоит от 5 до 10 евро”, — продолжает К. Арон.

”И, разумеется, не теряйте бдительность в районах, граничащих с вышеуказанными регионами, где телефон в любой момент может выбрать сеть соседнего государства и самостоятельно переключиться на нее. Такое часто случается в Италии, Франции и Германии — вблизи границы со Швейцарией, а также на юге Франции — возле с княжества Монако”, — напоминает директор по продукции Tele2.

У нас, в Эстонии, тоже есть зоны риска — это приграничные районы побережья Чудского озера и реки Наровы. Кстати, если телефон выбирает зарубежную сеть, то оператор этой сети отправляет пользователю SMS с приветствием. Однако далеко не все обращают внимание на такое сообщение и продолжают пользоваться связью, как обычно, не задумываясь о том, что цена мегабайта стала уже совсем другая”, — замечает К. Арон.

Как избежать подобных неприятных сюрпризов? Закажите услугу автоматического уведомления об объеме, советует. К. Арон. Как только вы используете 80% разрешенного объема интернета, услуга сразу же пришлет вам SMS-предупреждение.

ТОП

И еще: обязательно проверьте перед зарубежной поездкой, какие приложения используют интернет по умолчанию, и отключите такую возможность. ”К сожалению, некоторые приложения довольно прожорливы в этом плане — и даже если лично вы не использовали ни одного байта, к вам всё равно может прийти неожиданно большой счет за интернет”, — предупреждает в заключение К. Арон.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО DELFI: Приграничные заправки в Латвии полны эстонских машин. Насколько бензин дешевле?

01.06.2018
В Латвии около эстонской границы заправочные станции заполнены автомобилями с эстонскими номерами, а между тем заправки по другую сторону границы превратились просто в пункты выдачи кофе и наличных. Стоит ли разница в цене бензина поездки "за рубеж"?
Подробнее



Родственники найденного в Эстонии советского солдата нашлись в Казахстане, останки были перезахоронены там же

01.06.2018
Вторая мировая война коснулась в той или иной степени каждой семьи. И если одним повезло вернуться домой и воссоединиться с родными, то другие так и остались погребенными на полях сражений. Десятки тысяч пропавших во время войны солдат до сих пор остаются формально пропавшими без вести. Но группы поисковиков, в том числе и в Эстонии, постоянно трудятся над тем, чтобы не дожившие до того самого Дня Победы солдаты были найдены, опознаны и похоронены со всеми почестями, пишет "МК Эстония".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


МИД Нидерландов не исключает ответственность Киева за крушение MH17 в Донбассе

01.06.2018
Правительство Нидерландов допускает, что Украина может быть привлечена к ответственности в связи с крушением малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом, как передает издание Parool заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Подробнее

Закрывшийся год назад единственный в Нарве секс-шоп снова работает: кто его клиенты, что покупают?

31.05.2018
На том же месте, где 20 лет проработал единственный нарвский секс-шоп, закрытый в начале 2017 года, появился новый магазин для взрослых. Хозяйка, являющаяся одновременно единственным продавцом, уже другая, но концепция, если сравнивать с предшественником, не изменилась.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107632007
102,60 €
61,56 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В этих европейских странах телефоном следует пользоваться осмотрительно!

01.06.2018
Вот уже больше года, как на территории Европейского экономического сообщества отменен внутренний роуминг, и некоторые ошибочно полагают, что теперь можно неограниченно пользоваться разговорной связью и интернетом повсюду в Европе. Но это не так: в двух странах Старого Света действуют прежние условия – и это может обернуться весьма существенными издержками, сообщает пресс-служба Tele2.
Подробнее

Можно смело купаться! На 21 пляже Эстонии приступает к работе береговая охрана

01.06.2018
Сегодня, 1 июня, на большинстве пляжей официально начинается новый сезон. Около ста спасателей G4S помогут обеспечивать безопасность отдыхающих на 21 пляже в Таллинне, Тарту, Выру, Отепя, Элва, Пылва, Тюри, Тырва, Вильянди, Хаапсалу и Пярну.
Подробнее