В этих европейских странах телефоном следует пользоваться осмотрительно!

Вот уже больше года, как на территории Европейского экономического сообщества отменен внутренний роуминг, и некоторые ошибочно полагают, что теперь можно неограниченно пользоваться разговорной связью и интернетом повсюду в Европе. Но это не так: в двух странах Старого Света действуют прежние условия – и это может обернуться весьма существенными издержками, сообщает пресс-служба Tele2.
Швейцария и Монако не входят в Европейский Союз, и интернет там очень дорогое удовольствие: в среднем полтора евро за мегабайт. ”Будьте осторожны с интернетом в этих странах — заранее посмотрите прейскурант своего оператора, чтобы потом не было неприятных сюрпризов со счетом”, — советует директор по продукции Tele2 Eesti Катрин Арон.
”Еще большие расходы, связанные с интернетом, возможны при посещении Фарерских островов и острова Мэн. Там мегабайт уже стоит от 5 до 10 евро”, — продолжает К. Арон.