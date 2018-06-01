В этих европейских странах телефоном следует пользоваться осмотрительно!

”И, разумеется, не теряйте бдительность в районах, граничащих с вышеуказанными регионами, где телефон в любой момент может выбрать сеть соседнего государства и самостоятельно переключиться на нее. Такое часто случается в Италии, Франции и Германии — вблизи границы со Швейцарией, а также на юге Франции — возле с княжества Монако”, — напоминает директор по продукции Tele2.

У нас, в Эстонии, тоже есть зоны риска — это приграничные районы побережья Чудского озера и реки Наровы. Кстати, если телефон выбирает зарубежную сеть, то оператор этой сети отправляет пользователю SMS с приветствием. Однако далеко не все обращают внимание на такое сообщение и продолжают пользоваться связью, как обычно, не задумываясь о том, что цена мегабайта стала уже совсем другая”, — замечает К. Арон.

Как избежать подобных неприятных сюрпризов? Закажите услугу автоматического уведомления об объеме, советует. К. Арон. Как только вы используете 80% разрешенного объема интернета, услуга сразу же пришлет вам SMS-предупреждение.

И еще: обязательно проверьте перед зарубежной поездкой, какие приложения используют интернет по умолчанию, и отключите такую возможность. ”К сожалению, некоторые приложения довольно прожорливы в этом плане — и даже если лично вы не использовали ни одного байта, к вам всё равно может прийти неожиданно большой счет за интернет”, — предупреждает в заключение К. Арон.