01.06.2018, 08:50

В этих европейских странах телефоном следует пользоваться осмотрительно!

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Samsung Galaxy A5
Foto: Andres Putting

Вот уже больше года, как на территории Европейского экономического сообщества отменен внутренний роуминг, и некоторые ошибочно полагают, что теперь можно неограниченно пользоваться разговорной связью и интернетом повсюду в Европе. Но это не так: в двух странах Старого Света действуют прежние условия – и это может обернуться весьма существенными издержками, сообщает пресс-служба Tele2.

Швейцария и Монако не входят в Европейский Союз, и интернет там очень дорогое удовольствие: в среднем полтора евро за мегабайт. ”Будьте осторожны с интернетом в этих странах — заранее посмотрите прейскурант своего оператора, чтобы потом не было неприятных сюрпризов со счетом”, — советует директор по продукции Tele2 Eesti Катрин Арон.

”Еще большие расходы, связанные с интернетом, возможны при посещении Фарерских островов и острова Мэн. Там мегабайт уже стоит от 5 до 10 евро”, — продолжает К. Арон.

”И, разумеется, не теряйте бдительность в районах, граничащих с вышеуказанными регионами, где телефон в любой момент может выбрать сеть соседнего государства и самостоятельно переключиться на нее. Такое часто случается в Италии, Франции и Германии — вблизи границы со Швейцарией, а также на юге Франции — возле с княжества Монако”, — напоминает директор по продукции Tele2.

У нас, в Эстонии, тоже есть зоны риска — это приграничные районы побережья Чудского озера и реки Наровы. Кстати, если телефон выбирает зарубежную сеть, то оператор этой сети отправляет пользователю SMS с приветствием. Однако далеко не все обращают внимание на такое сообщение и продолжают пользоваться связью, как обычно, не задумываясь о том, что цена мегабайта стала уже совсем другая”, — замечает К. Арон.

Как избежать подобных неприятных сюрпризов? Закажите услугу автоматического уведомления об объеме, советует. К. Арон. Как только вы используете 80% разрешенного объема интернета, услуга сразу же пришлет вам SMS-предупреждение.

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И еще: обязательно проверьте перед зарубежной поездкой, какие приложения используют интернет по умолчанию, и отключите такую возможность. ”К сожалению, некоторые приложения довольно прожорливы в этом плане — и даже если лично вы не использовали ни одного байта, к вам всё равно может прийти неожиданно большой счет за интернет”, — предупреждает в заключение К. Арон.

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