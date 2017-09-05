В Эстонию в малом количестве попали загрязненные фипронилом яйца

На сегодняшней неофициальной встрече министров сельского хозяйства и рыболовства стран членов Европейского союза еврокомиссар по вопросам здравоохранения Витянис Андрюкайтис представил обзор ситуации с незаконным использованием фипронила при производстве яиц, сообщается в пресс-релизе.

Согласно последней информации, в Эстонию в малом количестве попали содержащие фипронил продукты. На сегодняшний день органы надзора уточняют, в каком количестве эти продукты присутствуют на рынке Эстонии.

Еврокомиссар Витянис Андрюкайтис представил министрам стран-членов ЕС обзор уже сделанных шагов, а также дальнейших действий в связи с загрязненными яйцами. Также комиссар пригласил министров на встречу на высоком уровне, которая пройдет в Брюсселе 26 сентября, где будут обсуждаться возможности укрепления работы сети Европейского союза в области безопасности пищевых продуктов и предотвращения мошенничества с продуктами питания.

”После встречи 26 сентября мы сможем сделать сделать соответствующие заключения, которые сможем представить на следующем официальном заседании Совета, — сказал комиссар, — Я остаюсь крайне осмотрительным и не буду терпеть ситуации, когда преступные действия некоторых людей ставят под сомнение всю цепочку поставки продуктов, которая является одной экономических основ ЕС, и хорошую репутацию”.

Министр сельской жизни Тармо Тамм сказал, что здоровье жителей Европы для Эстонии, как для председателя, крайне важно, и к безопасности пищевых продуктов относятся с полной серьезностью.

”Конечно, требуется еще больше укрепить сотрудничество и обмен информацией между странами, чтобы решать подобные ситуации быстрее и эффективнее”, — подчеркнул министр Тамм.

В нескольких странах Европейского союза государственные организации нашли яйца и продукты из яиц, которые загрязнены фипронилом. Фипронил используется в ветеринарных лекарствах для удаления блох, вшей и клещей у кошек и собак, а также в качестве яда для насекомых при травле тараканов, муравьев и термитов. Фипропил нельзя применять в разведении животных (включая кур), которые используются в пищевой промышленности.

Поскольку опасность влияния этого вещества на здоровье людей мала, то последствия от этих преступных действий скорее подорвут чувство доверия потребителей, поскольку незаконное использование этого продукта на несущихся курах повлияло на весь Европейский союз и стало причиной приостановки производственного процесса сотен сельскохозяйственных предприятий.