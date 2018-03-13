В Эстонию под видом меда пытались ввезти 20 тонн просроченного сиропа

Ветеринарно-пищевой департамент задержал на погранпункте Мууга около 20 тонн подозрительного товара. По данным импортера, это был мед, но в ходе проверки выяснилось, что речь идет о просроченном сиропе, пишет Maaleht.

Контейнер прибыл в порт 27 августа прошлого года. Поскольку документация была не в порядке по многим пунктам и сам товар вызывал подозрение, была проведена проверка, в ходе которой стало ясно, что в контейнерах содержится сироп.

Товар был уничтожен, а расходы на его уничтожение будут востребованы с импортера.