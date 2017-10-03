В Эстонии зарегистрировали 3000 по счету ученическую фирму

Организация JA Eesti (Junior Achievement), предлагающая в эстонских школах программу обучения предпринимательству, руководящая деятельностью ученических фирм и организующая дни ”рабочей тени”, сегодня зарегистрировала в Эстонии трехтысячную ученическую фирму, говорится в пресс-релизе.

Ученическая фирма с таким круглым порядковым номером действует в Вильяндиском центре профессионального образования и называется ELCycles. Учрежденная тремя молодыми людьми ученическая фирма предлагает комплекты для шлемов, состоящие из светодиодных лент и преобразователей тока, которые делают шлемы заметнее в темноте. Руководитель по отношениям с партнерами JA Eesti Керсти Лоор отметила, что самая первая ученическая фирма в Эстонии была учреждена уже в 1992 году в Гимназии Вяйке-Ыйсмяэ и занималась организацией работы кафе. ”Первые ученические фирмы следовали программе, отличающейся от нашей нынешней. Тогда фирма обычно действовала пару месяцев, а занимались ей всем классом”, — пояснила Лоор. Согласно нынешней программе, ученическая фирма действует, как минимум, один учебный год, а участвуют в ней обычно от трех до пяти человек.

Эстонские ученические фирмы обращают на себя внимание и на различных состязаниях. Большой резонанс вызвало предприятие Кароли Хиндрикс, начавшее в 1999-м продавать мягкие светоотражатели. На международных соревнованиях эстонские студенческие фирмы стали завоевывать призовые места с 2003 года: один раз третье место, трижды второе место и целых три раза первое место (в 2009 году — Roheline Jälg, в 2013 году — Kolm Põrsakest и в 2017 году — Festera). Керсти Лоор отметила, что победа Festera в этом году сделала Эстонию наиболее успешной страной в сфере ученических фирм за последние 10 лет.

В прошлом году в Эстонии действовали 326 ученических фирм, из которых 15% — в основных школах, 11% — в профессиональных учебных заведениях и 74% — в гимназиях. 80% ученических фирм предлагают товары, а 20% — услуги. ”Среди услуг по-прежнему наиболее популярными являются школьные кафе. Также ученические фирмы предлагают ИТ-услуги, ремонт компьютеров, обучение, посредничество в области рекламы, проведение мероприятий, помощь пожилым людям и т.д., — пояснила руководитель по отношениям с партнерами JA Eesti Керсти Лоор. — В целом ученические фирмы следуют тенденциям в обществе, что находит отражение в их продукции. Так, сейчас популярны связанные с питанием предприятия, наибольшего успеха среди которых добились, к примеру, Spoony и Leivapoisid”.

В среднем одна ученическая фирм зарабатывает около 200 евро прибыли, но в случаях настоящего успеха эти цифры могут достигать 10 000 евро. Фирмы с оборотом более 16 000 евро необходимо регистрировать уже в качестве настоящих предприятий — некоторые ученические фирмы пошли именно по этому пути.

Сегодня молодым предпринимателям преподают ведение по-настоящему международного бизнеса и стараются обеспечить опыт в этой сфере. Так, на предстоящих выходных, с 6 по 8 октября, на конференцию ученических фирм Центрального региона Балтийского моря в Таллинне соберутся более 100 молодых людей из Швеции, Финляндии, Латвии и Эстонии, чтобы в течение трех дней найти себе партнеров и создать международное предприятие.