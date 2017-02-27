В Эстонии зараженными смарт-устройствами пользуется количество людей, равное населению Пайде

В большинстве семей жителей Эстонии используется как минимум одно смарт-устройство, во многих случаях их число больше. Гаджеты стали естественной частью нашей жизни. Но насколько безопасно мы пользуемся этими устройствами?

Различные исследования показывают, что, к сожалению, люди не обращают особого внимания на безопасность смарт-устройств. В то же время смарт-безопасность — в действительности не что иное, как информированность людей и их привычки поведения.

Техническое устройство можно сделать очень безопасным, но самым слабым его звеном был, есть и останется все же пользователь, то есть человек. В последние годы наблюдается резкое увеличение количества киберпреступлений, направленных именно на смарт-устройства. Причина проста: обычные пользователи, особенно молодые, не уделяют этой теме особого внимания.

По словам руководителя Сертификационного центра Калева Пихля, мир, для жизни в котором мы ежедневно используем гаджеты, не является ни безопасным, ни дружелюбным местом.

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”Царящие в этом мире опасности настолько же реальны, как шанс наткнуться на хулиганов в Старом Таллинне по дороге домой в пятницу в три часа ночи. Это опасности, о которых мы, как правило, узнаем только тогда, когда уже поздно. Поэтому следует обращать внимание на их предупреждение: регулярно заботиться о безопасности своего устройства сразу после его покупки”, — поясняет Калев Пихль.

Согласно опубликованному Nokia отчету о смарт-безопасности, в первой половине 2016 года попытки злоумышленного заражения были предприняты в отношении 74% гаджетов на базе Android в мире. Число удачных попыток неизвестно, но, по оценкам рапорта, в мире заражено одно устройство из 120.

В Эстонии в ежедневном пользовании находится порядка миллиона гаджетов, соответственно, различными вредоносными программами может быть заражено более 8000 устройств. Таким образом, в Эстонии зараженными смарт-устройствами пользуется количество людей, равное населению города Пайде.

Руководитель сферы инцидентов безопасности Telia Eesti Ааре Кирна подчеркнул, что внимание нужно обращать также на безопасность использования паролей. А именно — довольно часто для различных учетных записей используется одни и те же имя пользователя и пароль.

Согласно анализу занимающегося кибербезопасностью предприятия Keeper Security, в прошлом году хакеры завладели десятью миллионами учетных записей, и в 17 процентах из них, то есть в 1,7 миллиона учетных записей использовался пароль ”123456”. Вторым по популярности является пароль ”123456789”. Это говорит о том, что люди любят удобство, а на смарт-безопасность особого внимания не обращают.

Кирна призывает пользователей гаджетов при установке приложений всегда проверять, какие права запрашивает приложение. ”Если, например, приложение карманного фонарика хочет получить доступ к вашим контактным данным и прочей информации в телефоне, а также иметь право отправлять сообщения, следует выбрать какое-нибудь другое приложение”.

Проведенное TNS Emor исследование показало, что, хотя население Эстонии в возрасте от 15 лет и старше обладает хорошим уровнем теоретических знаний об использовании гаджетов, на практике эти знания зачастую не применяются. Порядка 45% пользователей гаджетов не считают важным проводить различные действия для защиты своих устройств. Поскольку реального плохого опыта у людей мало, то для многих из них опасность кажется далекой и абстрактной.

По словам Калева Пихля, в широком понимании уязвимости подразделяются на два вида: те, о которых уже говорят открыто и которые были исправлены обновлениями программного обеспечения, и те, которые пока не осознаны.

”С первыми можно справиться, если вы обновляете программное обеспечение своего телефона сразу, как только вам предлагается такая возможность.

Бороться со вторыми может помочь здравый смысл: устанавливать приложения только из официальной и проверенной среды, использовать в своем устройстве надежные программы безопасности, обновлять базу данных и мотор программ безопасности, не нажимать на все увлекательные ссылки, в достоверности которых вы хоть немного сомневаетесь, использовать блокировку экрана телефона и шифровать содержимое телефона”, — пояснил Пихль.

Пять золотых правил

Но что необходимо сделать прежде всего, чтобы повысить безопасность гаджетов, используемых вами и вашими близкими? Для начала нужно проверить, выполняет ли пользователь смарт-устройства пять золотых правил безопасности. Вот эти правила:

1. В своем смартфоне и планшете использую блокировку экрана. Для использования устройства необходим пароль, графический ключ или отпечаток пальца.

2. Думаю, прежде чем поделиться информацией доступа или паролем. Учитываю, что предоставление доступа одновременно означает доступ к моей электронной почте, учетным записям в социальных сетях и личным сообщениям.

3. Устанавливаю приложения из официального магазина — Google Play, App Store или Windows Store — и убеждаюсь в том, что я искал и желаю установить именно это приложение.

4. Обновляю программное обеспечение смарт-устройства. Если гаджет предлагает мне обновить программное обеспечение, устанавливаю его при первой возможности.

5. Для входа в систему и для цифровой подписи пользуюсь возможностями Mobiil-ID. Mobiil-ID — удобная, надежная и безопасная возможность идентификации личности.

Приведенные выше правила многим могут показаться очень простыми, но, к сожалению, порядка половины жителей Эстонии по-прежнему их не соблюдает.

Если мы действительно заботимся о своей безопасности и безопасности наших близких, то крайне необходимо пересмотреть свои прежние привычки и поведение в мире гаджетов. Устранять последствия гораздо сложнее, поскольку утеря сетевого идентитета или утечка приватных данных — это затраты: затраты времени, нервов, а зачастую и денег.