В Эстонии запускают в обращение новые евромонеты

Во вторник, 7 марта, в обращение в Эстонии запускаются новые монеты номиналом в один, два, пять и двадцать центов.

Всего по заказу Банка Эстонии было отчеканено 9 млн одноцентовых монет, 4 млн — двухцентовых, 4 с половиной миллиона — пятицентовых и 3 млн 250 тысяч монет номиналом в 20 центов, сообщила пресс-служба центробанка, сообщает rus.err.ee.

Металлические денежные знаки, дизайн которых по сравнению с до сих пор находившимися в обращении монетами не изменился, были отчеканены Монетным двором Финляндии.

Эстония, напомним, перешла на единую европейскую валюту в 2011 году.