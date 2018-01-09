В Эстонии запускают консалтинг-маркетплейс на блокчейне: что это такое?

Для дигитализации предприятий, фабрик и заводов а также решения проблемы поиска квалифицированных специалистов в Эстонии будет запущен консалтинг-маркетплейс G-Global Business Portal, сообщается в пресс-релизе.

Данный проект был представлен депутату Рийгикогу Михаилу Корбу. По его словам, современная экономика предоставляет растущие требования к качеству человеческих ресурсов. Появление новых отраслей и тенденций порождает спрос на эффективных специалистов на рынках труда разных стран.

Для того, чтобы удовлетворить потребность компаний в поиске квалифицированного персонала, разработана международная платформа G-Global Business Portal — консалтинг-маркетплейс для взаимодействия экспертов и клиентов.

Команда G-Global Business Portal создает маркетплейс для экспертных услуг. Создается принципиально новая платформа для взаимодействия, структурированная в децентрализованных блокчейн-протоколах.

Механизмы работы платформы G-Global Business Portal созданы при содействии лауреатов Нобелевской премии по экономике Эрика Маскина и Алвина Рота. В ноябре 2017 года руководитель проекта G-Global Business Portal Денис Цыро заключил с Эриком Маскиным в Гарвардском университете и с Алвином Ротом в Стэнфордском университете договоры о разработке платформы в Эстонии. Академик Ханон Барабанер, председатель Евразийского экономического клуба ученых, является научным руководителем G-Global Business Portal.

Советником в направлении по управлению человеческими ресурсами во время дигитализации реального сектора экономики является Сергей Сергиенко из ChronoBank. Руководитель проекта Денис Цыро отмечает необходимость в интеграции системы ChronoBank в платформу консалтинг-маркетплейса. Токен TIME измеряет реальное КПД работника и дает информацию о пользе работника на предприятии.