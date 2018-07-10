10.07.2018, 08:25

В Эстонии запущен новый портал по продаже автомобилей

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rus.delfi.ee
EST 26
Automüük
AutomüükFoto: Ilmar Saabas

Сайт Autosait.ee, несколько месяцев работавший в бета-версии, официально начал свою деятельность. Это портал по покупке и продаже автомобилей, являющийся конкурентом для портала Auto24, который в данный момент практически господствует на рынке, говорится в пресс-релизе.

Autosait.ee позволяет потребителю более удобно находить подходящий автомобиль. В этом помогают 360-градусные фотографии автомобилей, таблицы сравнения месячных расходов и современная среда, предназначенная для общения,где можно с удобством высылать предложения и спрашивать уточняющие вопросы. ”Мы в первую очередь фокусируемся на интересах потребителей в создании новой модели покупки и продажи автомобилей. Мы также активно сотрудничаем с крупными автодилерами, чтобы найти лучшие решения”, — добавил Андрес Сельгоя, один из основателей Autosait.ee.

Поскольку покупка автомобиля является значительной тратой, стоит проанализировать не только стоимость автомобиля, но и другие связанные с ним расходы, такие как расход топлива, дорожное страхование, каско и т.д. Autosait.ee предлагает хороший обзор расходов и позволяет расставить автомобили в порядке увеличения месячных трат, что необходимо при планировании покупки автомобиля в лизинг.

На портале Autosait.ee добавление объявлений дешевле, чем на Auto24. Для обычного пользователя 30-дневное объявление на Auto24 стоит 11,90 €. Объявление на тот же период на сайте Autosait.ee стоит 8 €.

”Мы сосредоточились в основном на нуждах потребителей и поставили перед собой цель предоставить всем клиентам лучший опыт в продаже и покупке автомобилей на сайте Autosait.ee. Мы помогаем людям экономить время и даем хороший обзор транспортных расходов, что экономит деньги потребителя в долгосрочной перспективе”, — добавил Сельгоя.

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