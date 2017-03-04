В Эстонии заметно подорожали молоко, мясо и рыба

Основные продукты питания в последние месяцы сильно подорожали — сегодня цены на мясо, рыбу и молоко значительно выше по сравнению с прошлым годом.

Как пишет rus.err.ee, директор по закупкам компании Coop, которой принадлежат магазины Maksimarket, Konsum и A&O, Оливер Рист сказал, что в последнее время значительно выросли цены на свинину и говядину, при этом, цены на свинину достигли достаточно высокого уровня по сравнению со средним, сложившемся на протяжении многих лет, а цены на говядину явно отличаются от цен прошлого года: "Мы являемся участниками общего рынка, и в Эстонию продукты импортируются со всей Европы. На рост цен на мясо мог повлиять тот факт, что развивающиеся страны стали потреблять намного больше, чем раньше".

Особенно сильно подорожала красная рыба. "Сегодня цена филе красной рыбы во время кампании составляет 15,99 евро за килограмм, год назад она была 8,99 евро", - сказала директор по закупкам сети Selver Катрин Рийсалу.

Наряду с ростом цен на мясо и рыбу, повысились цены на молоко и молочные продукты: по сравнению с сентябрем прошлого года, цена на сырое молоко выросла более чем наполовину.

По данным Департамента статистики, цены на продукты питания подорожали в январе на 3,7%, и продукты питания наравне с топливом оказали наибольшее влияние на рост потребительских цен.