03.09.2018, 08:44

В Эстонии закупочные цены на молоко снижаются седьмой месяц подряд


rus.delfi.ee
EST
Piimatoooted
PiimatoootedFoto: Madis Veltman

Закупочные цены на молоко в Эстонии сокращаются седьмой месяц кряду — в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года они снизились почти на 8%.

Как следует из данных Департамента статистики, в июле средняя закупочная цена молока составила 301,76 евро за тонну или чуть больше 30 центов за литр, пишет rus.err.ee.

В месячном сравнении закупочные цены на молоко сократились менее заметно — примерно на 1,7%.

Объем закупок молока в июле составил 65 900 тонн — это на 3% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с июнем в июле показатели закупок не изменились.

Крупные торговые сети в последние месяцы сохраняют стоимость самого дешевого молока на уровне 49 центов за литр.

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