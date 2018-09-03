В Эстонии закупочные цены на молоко снижаются седьмой месяц подряд
Закупочные цены на молоко в Эстонии сокращаются седьмой месяц кряду — в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года они снизились почти на 8%.
Закупочные цены на молоко в Эстонии сокращаются седьмой месяц кряду — в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года они снизились почти на 8%.
Как следует из данных Департамента статистики, в июле средняя закупочная цена молока составила 301,76 евро за тонну или чуть больше 30 центов за литр, пишет rus.err.ee.
В месячном сравнении закупочные цены на молоко сократились менее заметно — примерно на 1,7%.
Объем закупок молока в июле составил 65 900 тонн — это на 3% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с июнем в июле показатели закупок не изменились.
Крупные торговые сети в последние месяцы сохраняют стоимость самого дешевого молока на уровне 49 центов за литр.
Küttelahenduste ja sise- ning välisvalgustuse vald…
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