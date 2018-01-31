В Эстонии зафиксирован новый рекорд по объему промышленного производства

В прошлом году объем промышленного производства оказался рекордным с момента восстановления независимости. Рост объёма производства был быстрым и имел под собой широкую основу. Производство выросло по сравнению с позапрошлым годом более чем в двух третях промышленных отраслей, сообщает Swedbank.

Промышленные предприятия произвели в 2017 году на 8% больше продукции, чем годом ранее. В обрабатывающей промышленности объем производства вырос немного меньше — на 7%. После восстановления нефтяных цен существенно возросло производство в горнодобывающей промышленности.

Промышленные предприятия настроены позитивно. Январский опрос Института конъюнктуры показал оптимистичность прогнозов относительно объемов производства и отпускных цен. Планируется увеличить количество работников. Чаще прежнего в качестве основного препятствия для бизнеса указывался дефицит рабочей силы.

В этом году рост объема промышленной продукции должен продолжиться. Наращиванию объемов производства, как в Эстонии, так и по Европе в целом способствует сильный спрос. Быстрый экономический рост, имеющий под собой широкую основу, наблюдается как в Европе, так и в остальном мире. Объем производства в обрабатывающей промышленности Европейского союза достиг рекордной отметки января 2008 года.

Оборот промышленных предприятий растет не только благодаря росту объемов производства, но и благодаря росту цен. В декабре индекс цен производителей промышленной продукции в Эстонии вырос на 2,7% по сравнению предыдущим годом.