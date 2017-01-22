На фоне дискуссии о появлении скрытой рекламы в новостных сюжетах частных телеканалов несколько экспертов высказали мнение, что контроль за медиарынком Эстонии не отвечает европейским нормам и что стране необходима отдельная независимая организация, которая бы следила за честностью и открытостью местных СМИ, передает rus.err.ee.

"Это независимое ведомство могло бы не только контролировать деятельность медиа, но и изучать общественное мнение, следить за изменениями редакционной политики СМИ, и в целом обеспечивать плюрализм мнений в медиа", — считает глава отделения медиа в Балтийской школе кино и медиа Хаги Шейн.

В большинстве стран Европы за медиарынком пристально следят независимые организации, но в Эстонии такого органа нет. Эксперты предлагают политикам рассмотреть вопрос о его создании.

"Если у нас уже есть конкретный орган, который выполняет закон и следит за деятельностью СМИ, то вопрос, скорее, в том, может ли он работать лучше и нужно ли вдобавок к нему еще одно ведомство. Один из основных пробелов медиарынка Эстонии — отсутствие дискуссий, обсуждения, хотя бы того, каким образом работает и устанавливает ориентиры Департамент технического надзора", — сказала член комиссии Рийгикогу по вопросам культуры Хейди Пурга (Партия реформ).