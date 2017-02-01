В Эстонии вырос спрос на автомобили с пробегом

Всего за минувший года на портал auto24.ee было подано 112 821 новое объявление о продаже автомобилей, что превышает аналогичный показатель за предшест­вующий 2015 год более чем на 4000 объявлений, передают "Деловые Ведомости".

”В целом можно утверждать, что рынок подержанных автомобилей Эстонии характеризуется постоянной ликвидностью — сделок происходит много, а средний период продажи довольно короток, — комментирует Маргус Томберг, председатель правления AS Sanoma Baltics, владеющего порталом auto24.ee. — Конечно, продажа совершается быстро при условии, что продавец запрашивает за машину адекватную ожиданиям покупателей цену. Стабильность авторынка вкупе с умеренным ростом цен является хорошим знаком для оценки общеэкономической ситуации”.

В среднем цена автомобиля с пробегом в Эстонии на конец 2016 году составляла 7777 евро, а годом ранее была 7386 евро. Автомобили, продаваемые частниками, дешевле и продаются быстрее.

Пятерку самых предлагаемых автомобилей составляют Volkswagen Passat, BMW 5 серии, Audi A6, BMW 3 серии и Audi 4.