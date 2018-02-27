В Эстонии выпустили новую версию приложения для ID-карт DigiDoc 4

Департамент государственных инфосистем (RIA) разработал новое приложение DigiDoc — решение, которое предназначено для создания, использования, передачи и проверки дигитальных подписей.

DigiDoc 4 — это новая и улучшенная версия использовавшегося до сих пор DigiDoc 3, она имеет более современный дизайн и ее более удобно использовать, пишет rus.err.ee со ссылкой на RIA.

Самое большое изменение по сравнению с предыдущей версией заключается в том, что теперь все ключевые услуги ID-карты объединены в одном месте. Приложение работает на трех языках — эстонском, русском и английском.

Обновлять и развивать DigiDoc 3 государство больше не будет, и перейти на новую версию приложения пользователям рекомендуют до конца этого года, вместе с тем пока параллельно будут в ходу обе версии приложения.

Новое программное обеспечение для использования ID-карт доступно на странице https://installer.id.ee.