В Эстонии все более популярным становятся гибкий рабочий график и удаленная работа

Все больше работодателей Эстонии создают для своих работников условия для удаленной работы и гибкого рабочего графика. По данным исследования дружественных к работнику гибких форм труда, которое было заказано Центром мониторинга развития, гибким рабочим графиком могут воспользоваться в основном работники крупных предприятий, имеющие высокий уровень образования и квалификации.

Опираясь на результаты анализа, эксперт Arenguseire Keskus Йоханна Валлисту отметила, что в последние годы трудовые отношения в Эстонии стали значительно более гибкими. ”После экономического кризиса гибкий подход к рабочему графику в Эстонии стал более популярным и достиг уровня среднего показателя по Европе — порядка 65% эстонских предприятий предлагают своим работникам гибкий рабочий график. Также растет количество работодателей, предоставляющих возможность работать удаленно. Так может работать примерно пятая часть работников в Эстонии. Этот показатель также приближается к среднему по Европе”, — пояснила Валлисту.

По ее словам, причиной роста популярности гибкой формы работы и гибкого графика могло стать и сокращение таких возможностей во время кризиса. К настоящему моменту Эстония превысила докризисный уровень, и соответствующие показатели растут стремительнее, чем средние по Европейскому союзу.

Arenguseire Keskus реализовал исследовательский проект, посвященный перспективам развития рынка труда. В рамках проекта профессор социологии Кентского университета, доктор Хиюнь Чон изучала развитие гибких форм работы, в т. ч. гибкий рабочий график, автономный график и возможность работать дистанционно. ”Результаты анализа четко свидетельствуют о том, что удаленная форма работы в восемь раз доступнее руководителям и экспертам, чем, например, специалистам по продажам. Возможностей гибкого рабочего графика у первых в четыре раза больше, чем у вторых”, — отметила Валлисту. В анализе были использованы данные Европейского опроса условий труда и Европейского опроса предприятий.

Чаще всего гибкие условия труда в Эстонии предлагают крупные предприятия. В то же время, гибкими условиями может воспользоваться лишь часть работников. Малые предприятия предоставляют такие возможности реже, но в этом случае они обеспечиваются всем работникам.

В отличие от Эстонии, в других государствах Европейского союза гибкие формы работы более доступны для родителей маленьких детей. ”В Эстонии такая тенденция пока не наблюдается”, — сказала Валлисту.

По словам эксперта Arenguseire Keskus, вопрос заключается также и в том, является ли гибкая форма работы привилегией или следует уделять большее внимание рискам, которые она влечет за собой для работника. ”Согласно результатам исследования, работая удаленно, люди в четыре раза чаще беспокоятся о рабочих вопросах и в пять раз чаще работают в свободное время”, — отметила Валлисту.

Аналитик Центра социально-научных прикладных исследований Тартуского университета Керли Эспенберг в своей рецензии на результаты исследования подчеркнула, что наибольшая опасность гибкого подхода к работе возникает в связи с тем, что работник не может провести границу между профессиональной и личной жизнью. "Когда существует такая возможность, можно легко проверить рабочую почту вечером, найти в ней рабочее задание и выполнить его. Это приводит к возникновению сверхурочных часов, которые работник не осознает и о которых не известно работодателю”, — сказала Эспенберг.

В то же время, результаты международных исследований показывают, что работники с гибкой организацией труда, как правило, в большей степени довольны балансом между своими профессиональными и семейными обязанностями. Они работают продуктивнее и больше других, а болеют и отсутствуют меньше.

В этом году Arenguseire Keskus проводит исследовательский проект, посвященный перспективам развития рынка труда. Цель проекта — понять процесс изменения рынка труда в Эстонии и выявить факторы, влияющие на него. Для этого будут проводиться предварительные исследования и составляться возможные сценарии. Осуществленный в рамках исследовательского проекта анализ опирается на данные Европейского опроса условий труда за 2005, 2010 и 2015 гг. и на данные Европейского опроса предприятий за 2009 и 2013 гг. Проект исследования перспектив развития рынка труда планируется завершить к концу текущего года.