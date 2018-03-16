В Эстонии в продажу поступили новые смартфоны Samsung S9 и S9+

С сегодняшнего дня в продажу в Эстонии поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+, обладающие камерой невероятного качества для съемки в условиях недостаточной освещенности, улучшенным режимом сверхзамедленной съемки Super Slow-mo и возможностью использования эмоджи дополненной реальности, сказано в пресс-релизе.

”Создав Galaxy S9 и S9+, компания Samsung сделала важный шаг и выпустила на рынок смартфон, предлагающий невиданные до сих пор возможности в том, что касается записи моментов жизни пользователей и общения. Это отражается и в результатах предварительной продажи — в течение периода оформления предварительных заказов люди проявили к новинкам значительный интерес, приобретя на 19% больше новых смартфонов, чем мы планировали”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

”Задняя камера смартфонов Galaxy S9 и S9+ позволяет фотографировать с диафрагмой f/1.5. Это значит, что сделанные в условиях недостаточной освещенности снимки будут более четкими и резкими, чем когда-либо ранее. Телефон разработан для общения, а сделать его более индивидуальным помогают эмоджи дополненной реальности и виртуальный помощник Bixby”, — добавил Аасма.

Galaxy S9 ja S9+ доступны в трех расцветках Midnight Black (полуночный черный), Coral Blue (коралловый синий) и Lilac Purple (сиреневый пурпур). Помимо фотографий, сверхзамедленной съемки и эмоджи Galaxy S9 и S9+ обеспечивают множество развлекательных функций благодаря мощным стереодинамикам AKG, технологии объемного звучания Dolby Atmos и ”безграничному” дисплею Infinity, характерному для элегантного дизайна Samsung. Кроме того, в Galaxy S9 и S9+ установлено приложение SmartThings, объединяющее множество созданных Samsung и поддерживающих ”Интернет вещей” устройств и услуг.

Уже использовавшаяся в прежних устройствах защита от воды и пыли по стандарту IP68 и быстрая зарядка являются для Galaxy S9 и S9+ стандартом. Новинки также поддерживают расширение памяти до 400 ГБ и оснащены новейшими процессорами приложений.

Galaxy S9 и S9+ защищены новейшей платформой безопасности Samsung Knox 3.1. Устройства поддерживают три способа биометрической аутентификации — по радужной оболочке глаза, по отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц. Пользователи могут самостоятельно выбрать оптимальный способ защиты своего смартфона и всей информации на нем. Впервые используется функция умного сканирования, которая одновременно применяет сканирование радужной оболочки глаза и распознавания лиц, что позволяет быстро и удобно разблокировать телефон в любой среде.

Galaxy S9 и S9+ выводят контроль состояния здоровья пользователя на совершенно новый уровень. Оптический сенсор предоставляет более подробную и точную информацию о ключевых показателях физического состояния владельца и позволяет Galaxy S9 и S9+ следить за сердечным ритмом пользователя в реальном времени.

Для тех, кто хотел бы поближе познакомиться с новыми возможностями телефонов Galaxy S9 и S9+, Samsung соорудил в торговом центре Ülemiste особую ”смарт-зону”, где до 16 апреля у всех будет возможность испытать камеру смартфонов, опробовать сверхзамедленную съемку и новые эмоджи, а также принять участие в розыгрышах призов.

Новый взгляд на камеру

Камеры современных смартфонов призваны не просто делать снимки. Камеры Galaxy S9 и S9+ разработаны для пользователей, использующих визуальные образы — при помощи сенсора Super Speed Dual Pixel они могут делать снимки наивысшего качества.

Функции камеры смартфонов Galaxy S9 и S9+ включают:

Режим сверхзамедленной съемки Super Slow-mo: Позволяет создавать динамичные замедленные видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду. Galaxy S9 и S9+ способны автоматически улавливать движение в кадре благодаря встроенному в камеру датчику движения. Камера автоматически начнет запись при попадании движущегося объекта в поле датчика — пользователю нужно просто заранее включить камеру.

Камера для съемки в условиях недостаточной освещенности: У большинства смартфонов отверстие диафрагмы объектива фиксировано и не может адаптироваться к яркому или приглушенному освещению. Двойная диафрагма Samsung (F1.5–F2.4) подобно зрачку глаза человека, автоматически адаптируется к условиям слишком яркого света или недостаточного освещения. В результате фотографии всегда получаются насыщенными и четкими.

Эмоджи дополненной реальности (AR): Samsung позволяет пользователям создавать эмоджи, похожие на них самих внешне, голосом и поведением. Эмоджи дополненной реальности использует алгоритм машинного обучения, который анализирует двухмерное изображение пользователя и фиксирует более 100 параметров его лица, чтобы создать персонализированную трехмерную модель с такой же мимикой — например, кивающую или подмигивающую. Эмоджи дополненной реальности позволяют делиться своими эмоциями не только с помощью видео, но и посредством виртуальных стикеров в стандартном формате AGIF, который поддерживает большинство мессенджеров сторонних разработчиков.