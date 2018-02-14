В Эстонии уже можно подавать налоговую декларацию в электронном виде

В четверг, 15 февраля, начинается подача деклараций о доходах за 2017 год физическими лицами. Однако, по данным Delfi, декларацию можно подавать уже с вечера 14 февраля.

Налогово-таможенный департамент приводит список лиц, которые обязаны предоставить декларацию, и список лиц, которым необязательно предоставлять декларацию, но которые могут это сделать, если хотят получить налоговые льготы. Также отмечается, что то, как быстро человек подал декларацию, не повлияет на скорость возврата по его декларации.

Декларацию о доходах обязаны представлять:

1. Предприниматели-физические лица, которые помимо основной декларации (форма А) также представляют декларацию о доходах от предпринимательской деятельности (форма Е);

лица, получившие доход (в т. ч. дивиденды) из-за рубежа. Декларировать следует как облагаемый, так и необлагаемый в Эстонии доход от заработной платы и дивидендов, а также тот доход, который на основании международного договора не облагается налогом в Эстонии. Это действует и в отношении пенсионеров соседних государств, проживающих постоянно в Эстонии и ставших резидентами Эстонии.

2. Лица, имевшие в налоговый период акции, паи, голоса или право на прибыль юридического лица, находящегося на территории с низкой налоговой ставкой, должны помимо основной формы декларации представить форму ММ или приложение к форме ММ, независимо от того, получило ли указанное юридическое лицо доход или нет;

3. Лица, чей убыток, полученный от отчуждения ценных бумаг больше прибыли, полученной от отчуждения ценных бумаг в налоговый период, и которые желают вычесть превышающую прибыль сумму убытка из полученной прибыли от отчуждения ценных бумаг в последующие годы;

4. Лица, которые сделали в течение налогового периода указанные в статье 172 Закона о подоходном налоге взносы на инвестиционный счёт или произвели выплаты с него.

Декларацию о доходах не должны представлять физические лица-резиденты:

1. С дохода которых не надо дополнительно уплачивать подоходный налог (за исключением особых случаев)

2. Доход которых не превышал размера не облагаемого налогом дохода в сумме 2160 евро

3. Доходом которых является пенсия, выплачиваемая на основании законов государства-участника Соглашения о Европейской экономической зоне (в том числе и Эстония); обязательная накопительная пенсия, установленная в названном государстве, или пенсия, выплачиваемая на основании договора о социальном страховании, если сумма пенсии не превысила дополнительный не облагаемый налогом доход в размере 2832 евро либо если с пенсии был удержан подоходный налог в предусмотренном размере и его не надо дополнительно уплачивать. К дополнительному не облагаемому налогом доходу с пенсии (2832 евро) добавляется общий не облагаемый налогом доход в сумме 2160 евро.

4. Доходом которых является только выплаченная в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием компенсация, которая не превышает 768 евро или, если с компенсации удержан подоходный налог в предусмотренном размере и его не надо дополнительно уплачивать.

Представление декларации для получения налоговой льготы

1. Если лицо не обязано представлять декларацию, но желает использовать налоговые льготы (произвело расходы на обучения, платило проценты по жилищному кредиту и т. д.), то для этого необходимо представить декларацию.

2. Если физическое лицо-резидент иного государства — участника Соглашения о Европейской экономической зоне получил в 2017 году в Эстонии налогооблагаемый доход, то он может учесть налоговые льготы (в том числе и не облагаемый налогом доход) пропорционально удельному весу дохода, налогооблагаемого в Эстонии, ко всему доходу, налогооблагаемому в данный налоговый период, при следующих условиях:

- если лицо получило в Эстонии не менее 75% всего дохода, то оно может произвести все вычеты, указанные в главе 4 Закона о подоходном налоге;

- если лицо получило в Эстонии менее 75% всего дохода, то оно может использовать в качестве вычетов не облагаемый налогом доход, а в случае получения пенсии — дополнительный не облагаемый налогом доход, если лицо получает пенсионные выплаты.

Для этого лицу необходимо представить декларацию о доходах физического лица — резидента.

Передача неиспользованных налоговых льгот супругу/супруге

Физическое лицо может подать личную декларацию, а также за лицо, которое получило налогооблагаемый доход ниже 2160 евро, его супруг/супруга может вычесть дополнительный не облагаемый налогом доход, если общий налогооблагаемый доход супругов не превышает 50 400 евро в календарном году.

Супругу/супруге можно перевести сумму или её часть, превышающую налогооблагаемый доход, (проценты за жилищный кредит, расходы на обучение и дополнительный детский не облагаемый налогом доход), если на супругов в качестве имущественных отношений распространяется общность имущества.

Для передачи налоговых льгот необходимо выразить это желание в декларации о доходах, указав в ней как желание, так и личный код супруга/супруги, кому желают передать неиспользованные налоговые льготы. Налогово-таможенный департамент переносит неиспользованную часть автоматически в декларацию о доходах супруга/супруги. При желании супруг должен / супруга должна акцептировать неиспользованные налоговые льготы, переданные ему/ей.

В е-maksuamet/e-toll можно войти:

при помощи ID-карты

при помощи Mobiil-ID

через интернет-банк — клиенты SEB Pank, Swedbank, Danske Pank, Nordea Pank, Coop Pank, LHV и Versobank, заключившие договор о пользовании e-maksuamet/e-toll. Договор заключается электронно в своем интернет-банке.

Заполнение декларации по доходам: поля декларации на эстонской, русской, английской странице необходимо заполнять на эстонском языке.

Информацию о статусе декларации Вы можете получить на своей информационной странице с декларацией о доходаx, которая находится в e-maksuamet/e-toll.

Если представленная декларация о доходах требует дополнительной проверки после первичного контроля, то Вы получите уведомление об этом на свою информационною страницу, а в большинстве случаев, и указания для дальнейших действий.

Доходы можно декларировать до 2 апреля 2018 года. 27 февраля — начало возврата подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в e-maksuamet/e-toll. 20 марта — начало возврата подоходного налога клиентам, представившим декларацию о доходах в бумажном виде. 2 июля — срок уплаты подлежащего к доплате подоходного налога и возврата переплаченного подоходного налога.

Более подробную информацию можно найти на сайте Налогово-таможенного департамента.