08.06.2017, 13:00

В Эстонии свободно рекордное количество рабочих мест

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rus.delfi.ee
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Töö- ja karjäärimess Kultuurikatlas
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

В первом квартале 2017 года в Эстонии было 11 200 свободных рабочих мест, сообщают "Деловые ведомости".

Это самое большое значение данного показателя за последние 8 лет. В прошлом квартале свободных рабочих мест было "всего" 9000, сообщает Департамент статистики.

Доля свободных рабочих мест в общем количестве рабочих мест составила 2%, что на 0,3% больше, чем в прошлом квартале и на полпроцента больше, чем в первом квартале 2016 года.

Больше всего рабочих мест (как свободных так и занятых) приходится на обрабатывающую промышленность (19%), торговлю (16%) и образование (10%).

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