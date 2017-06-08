В Эстонии свободно рекордное количество рабочих мест

В первом квартале 2017 года в Эстонии было 11 200 свободных рабочих мест, сообщают "Деловые ведомости".

Это самое большое значение данного показателя за последние 8 лет. В прошлом квартале свободных рабочих мест было "всего" 9000, сообщает Департамент статистики.

Доля свободных рабочих мест в общем количестве рабочих мест составила 2%, что на 0,3% больше, чем в прошлом квартале и на полпроцента больше, чем в первом квартале 2016 года.

Больше всего рабочих мест (как свободных так и занятых) приходится на обрабатывающую промышленность (19%), торговлю (16%) и образование (10%).