В Эстонии стартуют продажи долгожданного Nokia 3310 и нового Nokia 3

В Эстонии стартовали продажи ремейка легендарного телефона Nokia 3310 и нового смартфона Nokia 3. Обе модели, поступившие в ограниченном количестве, можно приобрести в интернет-магазине, сообщает Tele2.

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, интерес к новой версии Nokia 3310 со стороны потенциальных покупателей очень высокий — рынок с нетерпением ожидал появления этой модели.

”3310 вызывает интерес не только у поклонников кнопочных телефонов, но и у молодежи.

У этого ретро-телефона есть все основания стать новым хитом. Не исключено, что многие захотят им пользоваться параллельно со смартфоном, чтобы быть в тренде”, — считает К. Сеэма. По его словам, не меньший интерес вызывает и новый Nokia 3 — первый смартфон от Nokia на базе операционной системы Android.

”Первая партия телефонов должны была поступить на эстонский рынок еще в мае, однако из-за ажиотажного спроса в первую очередь удовлетворялись заявки крупных рынков. Именно по этой причине поставки в страны Балтии сдвинулись по срокам”, — сообщил директор по продажам и маркетингу Tele2.

”Принимая во внимание ограниченный объем партии и повышенный интерес к обеим моделям, можно предположить, что телефонов на всех желающих не хватит”, — предупреждает К. Сеэма. Он уточнил также, что сроки будущих поставок пока остаются открытыми.