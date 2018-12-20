В Эстонии создали уникальную в мире платформу для торговли криптоактивами

Основанный в Эстонии стартап CoinMetro запустил первую версию торговой платформы криптоактивов. В отличие от софт-решений, используемых в мире до сих пор, интегрированная платформа подходит как для начинающих, так и для профессионалов, утверждает CoinMetro.
Руководитель CoinMetro Кевин Мурко поясняет, что запущенную платформу может использовать каждый желающий копить, снимать, торговать или платить крипто- или традиционной валютой — для начала в евро. До этого криптоэнтузиасты были вынуждены выбирать подходящую платформу, отвечающую их умениям.
”Речь идет о первой в мире торговой платформе, которая предназначена для пользователей любого уровня — начинающих, продолжающих и профессионалов, поскольку на портале для этого существует три разных пользовательских среды”, — пояснил Мурко и добавил, что, хотя на данный момент на платформе оперируют биткоинами и евро, в течение следующих дней и недель будут добавлены и другие активы.
”Портал дает возможность владельцам традиционных активов выйти на рынок виртуальных валют без наличия криптоактивов”, — сказал Мурко и добавил, что три разных варианта платформы содержат множество данных и инфографиков, что позволяет сделать лучший выбор в контексте ситуации на рынке.
По словам руководителя, начать использование платформы может каждый, кто желает поучаствовать в нынешнем криптобуме и пассивно инвестировать. Это могут быть и те, кто имеет другие активы — например, торговцы Forex или акциями; начинающие и опытные криптоинвесторы; компании, заинтересованные в первичном размещении на основе криптовалют; или же около миллиарда людей по всему миру, у которых отсутствует доступ к традиционным банковским операциям, поскольку банки в их регионах не работают.
”В наших планах в течение 2019 года добавить множество дополнительных функций, о которых мы будем сообщать посредством социальных сетей”, — отметил Мурко. Уже сегодня новой виртуальной торговой платформой можно воспользоваться как с компьютера, так и с помощью мобильного приложения.
CoinMetro — это компания, развивающая торговую среду криптоактивов, начавшая свою деятельность в начале этого года и привлекшая 12 млн евро 7000 вкладчиков только в первом круге. Цель CoinMetro — объединить дигитальные активы на основе блокчейн-технологий с традиционными рынками. Разработками CoinMetro занималась команда, создавшая и международную платформу торговлей валютами FXPIG.