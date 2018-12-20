В Эстонии создали уникальную в мире платформу для торговли криптоактивами

Руководитель CoinMetro Кевин Мурко поясняет, что запущенную платформу может использовать каждый желающий копить, снимать, торговать или платить крипто- или традиционной валютой — для начала в евро. До этого криптоэнтузиасты были вынуждены выбирать подходящую платформу, отвечающую их умениям.

”Речь идет о первой в мире торговой платформе, которая предназначена для пользователей любого уровня — начинающих, продолжающих и профессионалов, поскольку на портале для этого существует три разных пользовательских среды”, — пояснил Мурко и добавил, что, хотя на данный момент на платформе оперируют биткоинами и евро, в течение следующих дней и недель будут добавлены и другие активы.

”Портал дает возможность владельцам традиционных активов выйти на рынок виртуальных валют без наличия криптоактивов”, — сказал Мурко и добавил, что три разных варианта платформы содержат множество данных и инфографиков, что позволяет сделать лучший выбор в контексте ситуации на рынке.

По словам руководителя, начать использование платформы может каждый, кто желает поучаствовать в нынешнем криптобуме и пассивно инвестировать. Это могут быть и те, кто имеет другие активы — например, торговцы Forex или акциями; начинающие и опытные криптоинвесторы; компании, заинтересованные в первичном размещении на основе криптовалют; или же около миллиарда людей по всему миру, у которых отсутствует доступ к традиционным банковским операциям, поскольку банки в их регионах не работают.