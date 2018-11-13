В Эстонии сделки с недвижимостью остаются среди наиболее дешевых в мире

Если согласно свежему отчету Всемирного банка DoingBusiness 2019, в целом экономическая среда в Эстонии в сравнении с прошлыми годами несколько ухудшилась, то расходы в связи со сделками с недвижимостью в Эстонии по-прежнему остаются одними из самых низких в мире, а сами сделки – одними из наиболее простых. Отчет, принимающий во внимание требуемое для совершения сделки время и денежные расходы, ставит Эстонию на 6 место рейтинга, сказано в пресс-релизе.
Отчет анализирует как денежные расходы в связи со сделками с недвижимостью, в т.ч. нотариальную плату и государственную пошлину за заверение сделки, так и требуемое для совершения сделки время, а также необходимые для этого действия. ”В целом, согласно рейтингу, экономическая среда в Эстонии в сравнении с прошлыми годами несколько ухудшилась, но, как минимум, в области сделок с недвижимостью мы занимаем стабильно сильную позицию”, — отметила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. С точки зрения простоты и дешевизны совершения сделок с недвижимостью Эстонию опережают всего пять стран мира.
”Несомненно, удержать высокую позицию нам помогли инвестиции в ИТ-решения — например, в информационную систему нотариусов e-notar, при помощи которой мы заметно сократили время, требующееся для совершения сделок. При поддержке этой системы мы можем предлагать более эффективную и быструю услугу”, — отметила Саар-Йохансон.
Если в Эстонии для приобретения недвижимости необходимо пройти 3 процедуры, денежные расходы в связи с которыми равны 0,5% стоимости недвижимости, то в других странах ОЭСР с высоким уровнем доходов на это требуется в среднем 4,7 процедуры, а денежные расходы составляют 4,2% стоимости недвижимости. Таким образом, в Эстонии приобретение недвижимости в среднем более чем в восемь раз дешевле, чем в других странах ОЭСР с высоким уровнем доходов.
Хотя в общем зачете Эстония опустилась в рейтинге на четыре места — с 12 места в прошлом году на 16 — среди соседей мы по-прежнему обгоняем занимающую 17 позицию Финляндию и находящуюся на 19 месте Латвию. Из ближайших соседей Эстонию опережает только Литва, которая занимает 14 место в рейтинге.
Наряду со сделками с недвижимостью Эстония показывает сильные результаты в том, что касается вступления договоров в силу, уплаты налогов, начала предпринимательской деятельности и внешней торговли. Отчет Всемирного банка показывает, что в будущем Эстония могла бы уделять больше внимания защите малых инвесторов, процедурам урегулирования ситуаций с неплатежеспособностью и обеспечению доступа к электроэнергии.
Данные для отчета Всемирному банку предоставляют предприятия, оказывающие правовые услуги лица, бюро недвижимости и другие организации из 190 стран мира.