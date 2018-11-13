В Эстонии сделки с недвижимостью остаются среди наиболее дешевых в мире

Отчет анализирует как денежные расходы в связи со сделками с недвижимостью, в т.ч. нотариальную плату и государственную пошлину за заверение сделки, так и требуемое для совершения сделки время, а также необходимые для этого действия. ”В целом, согласно рейтингу, экономическая среда в Эстонии в сравнении с прошлыми годами несколько ухудшилась, но, как минимум, в области сделок с недвижимостью мы занимаем стабильно сильную позицию”, — отметила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. С точки зрения простоты и дешевизны совершения сделок с недвижимостью Эстонию опережают всего пять стран мира.

”Несомненно, удержать высокую позицию нам помогли инвестиции в ИТ-решения — например, в информационную систему нотариусов e-notar, при помощи которой мы заметно сократили время, требующееся для совершения сделок. При поддержке этой системы мы можем предлагать более эффективную и быструю услугу”, — отметила Саар-Йохансон.

Если в Эстонии для приобретения недвижимости необходимо пройти 3 процедуры, денежные расходы в связи с которыми равны 0,5% стоимости недвижимости, то в других странах ОЭСР с высоким уровнем доходов на это требуется в среднем 4,7 процедуры, а денежные расходы составляют 4,2% стоимости недвижимости. Таким образом, в Эстонии приобретение недвижимости в среднем более чем в восемь раз дешевле, чем в других странах ОЭСР с высоким уровнем доходов.