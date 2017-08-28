В Эстонии рынок труда ежегодно будет сокращаться на 6400 человек

Демографическая ситуация в Эстонии оставляет желать лучшего. Результаты исследования показали, в течение ближайших лет численность работоспособного населения ежегодно будет сокращаться в среднем на 6400 человек, пишет rus.err.ee.

"Как государству так и частным предприятиям очень сложно найти сотрудников. Рабочей силы становится все меньше, как и населения Эстонии. Наша цель продумать, как в сегодняшних условиях мы могли бы привлечь хороших работников, сейчас и в будущем”, — сказала заведующая отделом госуправления Минфина Марлен Пискунова.

"Без сомнения, проблема нехватки рабочей силы существует во всех секторах (экономики) и все работодатели конкурируют между собой за работников", — считает аналитик Центрального союза работодателей Эстонии Рауль Арон.

По словам эксперта, чтобы налоговая нагрузка работающих и расходы на тех, кто остается на иждивении государства, были в балансе, необходимо, чтобы на рынке труда ежегодно появлялось пять тысяч новых работников.