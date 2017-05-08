В Эстонии разработали первую "умную одежду". Пока — для лошади

В сотрудничестве с Таллиннской высшей технической школой компания Elisa начала осуществление первого в Эстонии проекта смарт-одежды. Разработанная ”умная” попона собирает и передает важную для производителя информацию.

Цель сотрудничества факультета одежды и текстиля Таллиннской высшей технической школы и отдела интернета вещей (IoT, Internet of Things) Elisa — сбор информации об использовании одежды, представляющей интерес для ее производителей. Созданное специалистами Elisa приложение считывает данные с вшитых в попону датчиков и отображает информацию в наглядном виде онлайн. Осуществляется сбор информации о температуре, влажности и т.п. Затем полученные данные анализируются в целях обеспечения производства подходящей одежды. Такая ”умная” одежда служит продолжением концепции wearable, предусматривавшей встраивание целых смарт-устройств, передает пресс-служба Elisa.

По словам декана факультета одежды и текстиля Таллиннской высшей технической школы Маре-Анн Перкманн, ”умная” одежда является вполне логичной вехой в развитии факультета, поскольку здесь высоко ценят удобство ношения. ”Сложнее всего проанализировать удобство ношения, когда мы не можем получить комментарии из первоисточника, например когда одежду носит маленький ребенок или домашнее животное”, — пояснила Перкманн. ”Поэтому мы выбрали для пилотного проекта именно попону с датчиками. Измерение температуры и влажности посредством такой попоны уже позволило нам понять, насколько выбранные материалы подходят для такого постоянного применения в нашем климате. Результаты оказались положительными, но это лишь первые шаги по внедрению функциональности интернета вещей в текстильной промышленности. Мы намерены продолжать работы в данном направлении”.

Как отмечает менеджер по коммерческому развитию интернета вещей в Elisa Мярт Йыэсаар, соответствующая функциональность еще никогда не внедрялась в текстильную промышленность в Эстонии, поскольку всегда считалось, что интернету вещей место лишь в умных городах и производственном оборудовании. ”На самом же деле возможности применения интернета вещей ничем не ограничены”, — заявил Йыэсаар. ”В будущем мы постараемся задействовать всевозможные фасоны. Например, для определения удобства ношения спортивной формы при беге, в том числе ее вентиляции. Сотрудничество с Таллиннской высшей технической школой очень важно для нас, ведь там занимаются новинками текстильной промышленности, а Elisa может обеспечить техническое оснащение этих новинок”.

Пилотный проект Elisa и Таллиннской высшей технической школы был запущен в апреле этого года. В рамках данного проекта была задействована платформа Elisa IoT для сбора, обработки и визуализации данных. На первой стадии собранные данные используются для разработки модели мониторинга ношения одежды и планирования дальнейшей научно-исследовательской деятельности.